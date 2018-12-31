Экономика
В 2019 году в России вступают в силу новые законы и нормы, в том числе налоговые. Так, с 1 января НДС вырастает с 18% до 20%, при этом сохраняются все действующие льготные ставки на товары социального назначения.
RT на русскомвчера в 04:08
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Экономика
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 31.12.18 в 22:00
Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Экономика
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов
Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов.
Обновлено в 04:08
Энергетика
Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
Обновлено в 10:03
Экономика
В России начала работать система быстрых платежей
С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).
Обновлено вчера в 06:49
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%
Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».
Обновлено в 03:55
Экономика
Европа с конца января начнет отказываться от выпуска купюр в €500
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с 27 января выпуска купюр в €500.
Обновлено в 05:59
Экономика
В России вводится новый порядок расчета налога на имущество
Вступил закон о введении в РФ нового порядка расчета налога на недвижимое имущество, исчисляемого в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 31.12.18 в 17:00
Экономика
Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму
Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
США против Китая: глобальная торговая война наступит в 2019 году
В начале 2018-го экономики Китая и США росли, но все изменила развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война.
Обновлено в 05:27
Экономика
Украинский эксперт прокомментировал монетизацию льгот на услуги ЖКХ
Субсидии на услуги жилищно-коммунального хозяйства на Украине не работают, их придумали, чтобы воровать деньги из государственного бюджета, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
Обновлено в 01:16
Экономика
Доллару прогнозируют падение к концу 2019 года
Российский рубль сможет быть довольно стабильным и даже укрепиться в 2019 году благодаря ценам на нефть.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
В Госдуме увидели угрозу от «российских офшоров»
Закон о «российских офшорах» создает неравные условия для отечественных товаропроизводителей.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Ущерб от катастроф в 2018 году снизился в два раза
Сократились и страховые выплаты в связи с катастрофами со $150 млрд в 2017 году до $79 млрд в 2018 году.
Обновлено в 02:19