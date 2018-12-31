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В 2019 году в России вступают в силу новые законы и нормы, в том числе налоговые. Так, с 1 января НДС вырастает с 18% до 20%, при этом сохраняются все действующие льготные ставки на товары социального назначения.

Что изменится в российском законодательстве в новом году

Экономика Экономика Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.

Энергетика Энергетика Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6% Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.

Экономика Экономика Российские олигархи потеряли шесть миллиардов Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов.

Энергетика Энергетика Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

Экономика Экономика В России начала работать система быстрых платежей С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).

Энергетика Энергетика Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.

Энергетика Энергетика Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1% Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».

Экономика Экономика Европа с конца января начнет отказываться от выпуска купюр в €500 Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с 27 января выпуска купюр в €500.

Экономика Экономика В России вводится новый порядок расчета налога на имущество Вступил закон о введении в РФ нового порядка расчета налога на недвижимое имущество, исчисляемого в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Политика Политика США против Китая: глобальная торговая война наступит в 2019 году В начале 2018-го экономики Китая и США росли, но все изменила развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война.

Экономика Экономика Украинский эксперт прокомментировал монетизацию льгот на услуги ЖКХ Субсидии на услуги жилищно-коммунального хозяйства на Украине не работают, их придумали, чтобы воровать деньги из государственного бюджета, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Экономика Экономика Доллару прогнозируют падение к концу 2019 года Российский рубль сможет быть довольно стабильным и даже укрепиться в 2019 году благодаря ценам на нефть.

Экономика Экономика В Госдуме увидели угрозу от «российских офшоров» Закон о «российских офшорах» создает неравные условия для отечественных товаропроизводителей.