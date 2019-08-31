Общество
РБКЧто изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах. Неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет имеют право на прибавку 25% к фиксированной части с 1 января.
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Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Аргументы недели 03:33
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
РИА Новости 01:33
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Игры
Gearbox анонсировала Homeworld 3
Представители компании Gearbox в ходе выставки PAX East анонсировали полноценное продолжение игры Homeworld, разработку которого сейчас ведет Blackbird Interactive, занимавшаяся созданием первых двух частей серии.
Anonsens вчера в 23:55
Культура
Умерла американская актриса Валери Харпер
Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
РЕН ТВ вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич устроила съемки с «лучшей подругой» курицей
Актуальные Новости 01:29
Происшествия
Пациентка умерла в Красноярске из-за отгула врачей
В селе Партизанское Красноярского края пациентка умерла из-за, того что в больнице не оказалось нужного специалиста.
Газета.Ru 03:13
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru вчера в 16:05
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Об этом она сообщила «Украинским новостям».
RT на русском вчера в 11:10
Футбол
ЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса
Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
Вести.Ru 03:42
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Общество
Умер лучший друг Арнольда Шварценеггера спортсмен Франко Коломбо
Один из ближайших друзей актера Арнольда Шварценеггера, итальянский бодибилдер Франко Коломбо ушел из жизни в возрасте 78 лет.
Известия вчера в 21:58
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Авто
Volkswagen наращивает корпоративные продажи в России
В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 36% от общего объема продаж автомобилей Volkswagen в России.
Автостат 04:30
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27
Общество
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Авто
Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов
Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня вчера в 08:15
Футбол
Гус Тиль: «Не ожидал, что в России настолько любят футбол»
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль рассказал о своих впечатлениях в новой команде.
Sportbox.RU 04:23
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49