Общество
РБКЧто изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах. Неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет имеют право на прибавку 25% к фиксированной части с 1 января.
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От перерасчета пенсий до регистрации беспилотников: что изменится с 1 сентября в российских законах
Комсомольская правда03:09
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Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Происшествия
Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве
Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.
Известия 02:53
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В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru вчера в 04:56
Общество
Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри
Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
RT на русском вчера в 09:42
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Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.
Sport24.ru 02:56
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Политика
Сурков представит Россию на встрече в «нормандском формате» 2 сентября
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Коммерсантъ вчера в 15:59
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Экономика
Калининградский губернатор предложил кредитовать МСП под залог нематериальных активов
"На наш взгляд, Банку России вместе с системообразующими банками необходимо проработать какие-то дополнительные меры, которые облегчили бы кредитование под залог этих [нематериальных] активов", - сказал Алиханов.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 13:02
Происшествия
В Бийске при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 23 человека
В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
РИА Новости 00:43
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Как минимуме шесть человек погибли, еще 43 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в Индии.
Коммерсантъ 02:49
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Теннис
Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open
РИА Новости 02:31
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»
Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич устроила съемки с «лучшей подругой» курицей
Актуальные Новости 01:29
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес опубликовала «горячее» фото в образе стриптизёрши
Знойная звезда пуэрториканского происхождения опубликовала в Сети предельно откровенный кадр из нового фильма.
Московский Комсомолец вчера в 04:12
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия вчера в 07:56
Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Ольга Орлова назвала причину своего одиночества
Поклонники постоянно расспрашивают любимицу о том, когда же она отправится под венец, но Ольга всегда уходит от ответа.
Комсомольская правда вчера в 08:59
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Поделилась личным: Мария Кожевникова показала фото с венчания с мужем
Фото: joinfo.ua 34-летняя актриса в instagram написала, что сегодня важный день для ее семьи, и она думает, поделится ли ей с подписчиками видео с венчания, сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:22
Политика
МИД Южной Осетии назвал причину строительства блокпоста Грузии
Грузия пытается захватить полезные ископаемые, установив блокпост на границе с Южной Осетией, заявил министр иностранных дел частично признанного государства Дмитрий Медоев.
News.ru вчера в 16:51