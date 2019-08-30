Общество

РБКРБКЧто изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах. Неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет имеют право на прибавку 25% к фиксированной части с 1 января.
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Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 сентября

ФАНвчера в 05:29

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

РБК02:04

Что изменится с 1 сентября: пенсии, билеты, отсрочка от армии

Московский Комсомолец02:00

От перерасчета пенсий до регистрации беспилотников: что изменится с 1 сентября в российских законах

Комсомольская правда03:09

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Национальная служба новостейвчера в 02:49

Рост пенсий и изменения в школьной программе: какие нововведения ждут россиян с 1 сентября

ТК Звездавчера в 01:34

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Известия29 августа в 17:02
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:16, Вашингтон
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Транспорт

В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов

В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Происшествия

Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве

Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.
Известия 02:53
Политика

В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными

Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru вчера в 04:56
Общество

Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри

Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
RT на русском вчера в 09:42
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.
Sport24.ru 02:56
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Политика

Сурков представит Россию на встрече в «нормандском формате» 2 сентября

На встрече советников лидеров стран «нормандской четверки» Россию представит помощник президента Владислав Сурков.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Общество

В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак

Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Происшествия

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Экономика

Калининградский губернатор предложил кредитовать МСП под залог нематериальных активов

"На наш взгляд, Банку России вместе с системообразующими банками необходимо проработать какие-то дополнительные меры, которые облегчили бы кредитование под залог этих [нематериальных] активов", - сказал Алиханов.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 13:02
Происшествия

В Бийске при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 23 человека

В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
РИА Новости 00:43
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

Как минимуме шесть человек погибли, еще 43 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в Индии.
Коммерсантъ 02:49
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье

Интерфакс вчера в 22:47
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

РИА Новости 01:17
Теннис

Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open

РИА Новости 02:31
Музыка

Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич устроила съемки с «лучшей подругой» курицей

Актуальные Новости 01:29
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье

Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес опубликовала «горячее» фото в образе стриптизёрши

Знойная звезда пуэрториканского происхождения опубликовала в Сети предельно откровенный кадр из нового фильма.
Московский Комсомолец вчера в 04:12
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Шоу-бизнес

В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг

Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Политика

Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия вчера в 07:56
Культура

Умер петербургский художник Сергей Ковальский

30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Политика

На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Ольга Орлова назвала причину своего одиночества

Поклонники постоянно расспрашивают любимицу о том, когда же она отправится под венец, но Ольга всегда уходит от ответа.
Комсомольская правда вчера в 08:59
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Поделилась личным: Мария Кожевникова показала фото с венчания с мужем

Фото: joinfo.ua 34-летняя актриса в instagram написала, что сегодня важный день для ее семьи, и она думает, поделится ли ей с подписчиками видео с венчания, сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:22
Политика

МИД Южной Осетии назвал причину строительства блокпоста Грузии

Грузия пытается захватить полезные ископаемые, установив блокпост на границе с Южной Осетией, заявил министр иностранных дел частично признанного государства Дмитрий Медоев.
News.ru вчера в 16:51
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