1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах. Неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным стажем не менее 30 лет имеют право на прибавку 25% к фиксированной части с 1 января.

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Политика Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.

Происшествия Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.

Политика В СБУ исключили обмен заключенными с Россией 30 августа В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными с Россией не произойдет 30 августа.

Происшествия Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Кино Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Шоу-бизнес Ольга Орлова объяснила свое одиночество скукой от мужчин Большинство подписчиков сошлись во мнении, что Орлова однажды все же встретит того самого, кто сделает ее счастливой.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Космос Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.

Политика Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.

Происшествия В Иркутской области загорелся цех В Иркутской области загорелся цех на территории завода металлоконструкций в поселке Мегет.

Политика Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Транспорт В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Происшествия В результате стрельбы на стадионе в Алабаме пострадали 10 человек Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали не менее 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Музыка Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне» Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Футбол Дмитрий Сычев возобновит карьеру в Армении Бывший нападающий сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев возобновит карьеру в чемпионате Армении.

Наука Ученые нашли свидетельства о повышении уровня моря в прошлом Анализ залежей из пещеры Арта на острове Майорка в западной части Средиземного моря позволил получить данные об уровне моря, которые послужат основой для будущих исследований и создания моделей с прогнозами повышения уровня моря, говорят ученые.

Происшествия В Овсово во время застолья пенсионерку задушили занавеской Как стало известно 47news, утром 30 августа в одном из частных домов в посёлке Овсово выборгские полицейские задержали 43-летнего мужчину, работающего кассиром в магазине и проживающего в посёлке при станции Гвардейское, а также его 42-летнюю безработную знакомую.

Происшествия Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.