Основные характеристики федерального бюджета на 2019–2021 годы определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере, соответственно, 110,7 трлн и 118,4 трлн руб. и уровня инфляции, не превышающего, соответственно, 3,8 и 4,0%.

Что изменится в российских законах в 2019 году

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Происшествия Происшествия МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.

Происшествия Происшествия Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.

Хоккей Хоккей Как сборная России победила Канаду на МЧМ-2019

Происшествия Происшествия В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске

Спорт Спорт Американское антидопинговое агентство призвало WADA отстранить Россию Гендиректор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишить Россию статуса соответствия организации.

Происшествия Происшествия При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Экономика Экономика Ставка НДС выросла до 20 процентов Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.

Армия и оружие Армия и оружие Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.

Космос Космос Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.

Экономика Экономика В России стартовала пенсионная реформа Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.

Культура Культура В Новой Москве обнаружили тело отца Дмитрия Бикбаева Дмитрий Бикбаев участвовал в проекте «Фабрика звезд» и дуэте «БиС». В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева Амириза Бикбаева.

Хоккей Хоккей Стали известны все пары участников четвертьфинала МЧМ-2019

Происшествия Происшествия В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.

Политика Политика Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.

Кино Кино Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы» Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.

Хоккей Хоккей Валерий Брагин: «Сделали подарок России» Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.

Политика Политика Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.

Политика Политика Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины

Политика Политика Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.

Политика Политика В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Происшествия Происшествия Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

Происшествия Происшествия В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.

Происшествия Происшествия Самолет экстренно сел в Воронеже из-за дебоша на борту Выполнявший утром 1 января рейс из Сочи в Москву авиалайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша на борту.

Хоккей Хоккей Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара» Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».

Экономика Экономика С 1 января в России увеличился МРОТ С 1 января в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до 11 тыс. 280 руб. Таким образом, МРОТ будет равняться величине прожиточного минимума за II квартал 2018 года.

Политика Политика Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья "воссоединилась за одним столом".

Происшествия Происшествия Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.