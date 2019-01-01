Основные характеристики федерального бюджета на 2019–2021 годы определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере, соответственно, 110,7 трлн и 118,4 трлн руб. и уровня инфляции, не превышающего, соответственно, 3,8 и 4,0%.

Что изменится в российских законах в 2019 году

Политика Политика В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры

Политика Политика Премьер Японии решил не выселять россиян в случае передачи Курил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна претендует на южные Курилы, но без выселения оттуда проживающих там россиян, передает РИА "Новости" соо ссылкой на интервью премьера телеканалу Asahi.

Происшествия Происшествия Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске 1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске из-под завалов достали живого ребенка В Магнитогорске из-под завалов достали живого ребенка, который более суток пролежал там после обрушения подъезда.

Происшествия Происшествия Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.

Политика Политика Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.

Происшествия Происшествия Спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске малыша повезли в Москву 11-месячного Ваню Фокина спецбортом санавиации МЧС повезли в Москву. Самолет взлетит в ближайшее время, передает корреспондент Znak.com.

Космос Космос В NASA подтвердили успешный маневр станции New Horizons мимо астероида Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что межпланетная станция New Horizons успешно пролетела мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы.

Спорт Спорт WADA согласился подождать окончания новогодних праздников Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до дедлайна, назначенного на 31 декабря 2018 года, напоминает РИА Новости.

Политика Политика Болсонару вступил в должность президента Бразилии Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару 1 января вступил в должность.

Происшествия Происшествия В Москве в Парке Горького обрушился мост В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Кино Кино Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы» Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.

Происшествия Происшествия Путин поблагодарил спасателей за работу в Магнитогорске Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с сотрудниками МЧС поблагодарил их за самоотверженную работу в Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа разрушен подъезд жилого дома.

Политика Политика Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Происшествия Происшествия В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.

Происшествия Происшествия В Германии водитель совершил наезд на группу людей Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.

Спорт Спорт Лыжник Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски» Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски».

Происшествия Происшествия Собянин поручил уволить директора Парка Горького после обрушения моста Мэр Москвы Сергей Собянин поручил Департаменту культуры Москвы уволить руководителя Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, где во время празднования Нового года после обрушения деревянного моста за медицинской помощью обратились более 10 человек.

Политика Политика Подросток, спасенный в Магнитогорске, получил ноутбук от Путина 13-летний мальчик, которого извлекли из-под завалов после взрыва газа в Магнитогорске, получил ноутбук в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина.

Политика Политика Трамп заявил Болсонару о поддержке со стороны США Президент США Дональд Трамп поздравил нового президента Бразилии Жаира Болсонару со вступлением в должность и заявил, что тот произнес отличную инаугурационную речь.

Происшествия Происшествия Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске Местные власти сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Экономика Экономика В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.

Происшествия Происшествия Нависающие конструкции на месте ЧП в Магнитогорске демонтируют Нависающие конструкции и стены подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа, будут демонтированы в связи с угрозой обрушения.

Происшествия Происшествия Как ищут выживших при обрушении дома в Магнитогорске Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика. Ему помогли выжить тёплые вещи.

Происшествия Происшествия Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.

Спорт Спорт Глава МОК: Олимпийский комитет России уже понес достаточное наказание Олимпийский комитет России (ОКР) уже понес достаточное наказание по обвинениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в государственной поддержке допинга, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Хоккей Хоккей Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Происшествия Происшествия Разбор завалов в Магнитогорске приостановлен из-за угрозы обрушения Поисковая операция и разбор рухнувших конструкций жилого дома в Магнитогорске приостановлены до устранения угрозы дальнейшего обрушения здания.

Спорт Спорт ВАДА выпустило заявление по дедлайну для России ВАДА подтвердило, что 31 декабря 2018 года истек срок, когда российские власти должны были предоставить доступ к данным Московской лаборатории, и на сегодня (1 января 2019 года) агентство не получило доступ к этим данным, что стало нарушением условия восстановления прав РУСАДА.