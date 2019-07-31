Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 годаНародные новости вчера в 23:04
Краткий дайджест основных изменений в жизни россиян составил телеканал "360". Регистрация автомобиля, индексация пенсии работающим пенсионерам, наказание за вмешательство в работу врача, страхование жилья от ЧС и многое другое. Вчера, 31 июля, вступил в силу закон об "ипотечных каникулах".
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Россияне избавятся от «зарплатного рабства» и уйдут в ипотечные каникулы. Что еще нового будет в августе?
Телеканал 360°вчера в 17:01
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Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Общество
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Самолет-разведчик США пролетел над северными районами РФ
Американский военный самолет OC-135B в четверг выполнил четырехчасовой наблюдательный полет над северными районами европейской части России.
Обновлено в 09:32
Политика
В МИД России прокомментировали ситуацию с визами для учителей из США
В ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве есть подвижки, заявили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД России.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Экономика
Выручка Veon во втором квартале снизилась на 0,4%
Выручка Veon Ltd. (владеет компанией «Вымпелком», бренд «Билайн») снизилась во втором квартале 2019 года на 0,4%, до $2,261 млрд.
Обновлено в 06:00
Финансы
В ВТБ объявили о снижении ставок по ипотеке
В банке ВТБ официально объявили о снижении ставок по ипотечному кредитованию.
Обновлено в 08:21
Технологии
Когда состоится запуск платформы Bakkt. Не знает даже глава ICE
Платформа Bakkt для институциональных инвесторов будет запущена в ближайшее время, заявил глава оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречер.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Обновлено в 09:57
Политика
Путин поддержал проект Национального космического центра
Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Политика
МИД заявил о поиске США повода для войны в Персидском заливе
Москва с тревогой воспринимает нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 08:39
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08