Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 годаНародные новости вчера в 23:04
Краткий дайджест основных изменений в жизни россиян составил телеканал "360". Регистрация автомобиля, индексация пенсии работающим пенсионерам, наказание за вмешательство в работу врача, страхование жилья от ЧС и многое другое. Вчера, 31 июля, вступил в силу закон об "ипотечных каникулах".
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Россияне избавятся от «зарплатного рабства» и уйдут в ипотечные каникулы. Что еще нового будет в августе?
Телеканал 360°вчера в 17:01
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Политика
Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.
Обновлено в 03:41
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Кино
Киану Ривз станет главным злодеем во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено в 07:30
Происшествия
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Финляндии
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Политика
Как в Сибири борются с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп предложил России помощь в тушении пожаров.
Обновлено в 04:55
Экономика
«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 08:00
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах
Госавтоинспекция МВД России выложила на своем сайте карту с подробным месторасположением камер на дорогах страны.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Авто
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Обновлено в 07:37
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Российские контрактники получат надбавку к жалованию
Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск
Обновлено в 06:38
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Политика
Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Общество
Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года
Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Авто
Haval получил одобрение Минпромторга на льготы
Обновлено в 01:00
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Наука
Названа главная причина появления рака
Исследователи Медицинского колледжа Бейлора в Соединенных Штатах выявили причины дисфункции гена, защищающего организм от появления раковых клеток.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.
Обновлено в 08:43