Общество

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 годаНародные новости вчера в 23:04

Краткий дайджест основных изменений в жизни россиян составил телеканал "360". Регистрация автомобиля, индексация пенсии работающим пенсионерам, наказание за вмешательство в работу врача, страхование жилья от ЧС и многое другое. Вчера, 31 июля, вступил в силу закон об "ипотечных каникулах".
Читать в источнике
Комментировать131

Подробнее о событии

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Газета.Ru04:54

В августе жизнь россиян изменится: новые законы

Московский Комсомолец03:00

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известия29 июля в 17:02

От пенсий до ипотечных каникул: что изменится в августе для россиян

РЕН ТВвчера в 22:22

Россияне избавятся от «зарплатного рабства» и уйдут в ипотечные каникулы. Что еще нового будет в августе?

Телеканал 360°вчера в 17:01

Доходы работающих пенсионеров проиндексируют

Национальная служба новостейвчера в 02:47

Плюс новая строка в платёжках за ЖКХ и не только: Что еще изменится в России с 1 августа

Царьград00:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Политика

Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
Политика

Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»

В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Белом море пропали десять туристов из Петербурга

В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Кино

Киану Ривз станет главным злодеем во втором спин-оффе «Форсажа»

Обновлено в 07:30
Происшествия

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Финляндии

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля

Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39
Общество

ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб

Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Политика

Как в Сибири борются с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп предложил России помощь в тушении пожаров.
Обновлено в 04:55
Экономика

«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:42
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах

Госавтоинспекция МВД России выложила на своем сайте карту с подробным месторасположением камер на дорогах страны.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Авто

Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей

Обновлено в 07:37
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Российские контрактники получат надбавку к жалованию

Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Космос

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика

Медведев прибыл в Южно-Сахалинск

Обновлено в 06:38
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Политика

Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT

Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Общество

Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года

Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Авто

Haval получил одобрение Минпромторга на льготы

Обновлено в 01:00
Игры

Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений

Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Наука

Названа главная причина появления рака

Исследователи Медицинского колледжа Бейлора в Соединенных Штатах выявили причины дисфункции гена, защищающего организм от появления раковых клеток.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разбила мужу нос

Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.
Обновлено в 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное