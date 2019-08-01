Краткий дайджест основных изменений в жизни россиян составил телеканал "360". Регистрация автомобиля, индексация пенсии работающим пенсионерам, наказание за вмешательство в работу врача, страхование жилья от ЧС и многое другое. Вчера, 31 июля, вступил в силу закон об "ипотечных каникулах".

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

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