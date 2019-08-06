с чего всё началось

Ограничения в торговле между странами, которые, казалось бы, должны сказаться на всех участниках конфликта, порой имеют и положительный эффект. Вот уже пять лет в России действует продовольственное эмбарго - как зеркальный ответ на санкции в отношении нашей страны.

Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора

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