Экономика
Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектораТВ Центр вчера в 04:53
Ограничения в торговле между странами, которые, казалось бы, должны сказаться на всех участниках конфликта, порой имеют и положительный эффект. Вот уже пять лет в России действует продовольственное эмбарго - как зеркальный ответ на санкции в отношении нашей страны.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъ05 августа в 17:20
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Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
Московский Комсомолецвчера в 12:31
Пять лет назад, 6 августа 2014-го года, президент Путин подписал указ о контрсанкциях
Эхо Москвывчера в 11:22
Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России
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