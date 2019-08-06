Экономика

Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектораТВ Центр вчера в 04:53

Ограничения в торговле между странами, которые, казалось бы, должны сказаться на всех участниках конфликта, порой имеют и положительный эффект. Вот уже пять лет в России действует продовольственное эмбарго - как зеркальный ответ на санкции в отношении нашей страны.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении
 Минсельхоза РФ.
Коммерсантъ05 августа в 17:20

Подробнее о событии

Производители оценили влияние пятилетнего продэмбарго

Rambler News Serviceвчера в 09:21

Пять лет в обед: как контрсанкции изменили российский аграрный сектор

РИА Новости01:00

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

Московский Комсомолецвчера в 12:31

Пять лет назад, 6 августа 2014-го года, президент Путин подписал указ о контрсанкциях

Эхо Москвывчера в 11:22

ФРГ справилась с последствиями продуктового эмбарго РФ, но хочет его отмены – минсельхоз

Milknews.ru02:27

Российские ретейлеры подвели итоги пятилетнего продэмбарго

Взгляд.рувчера в 01:48

Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России

ТАСС05 августа в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика

Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей

Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 17:42
Космос

При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие

11 апреля этого года из-за сбоя двигателя во время снижения израильский космический аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну.
Обновлено в 04:30
Политика

В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия

На Алтае группа туристов попала под камнепад, есть погибшая

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай группа туристов из Екатеринбурга попала под камнепад у озера Дяраш-Кел.
Обновлено в 07:07
Общество

Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Обновлено в 01:13
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика

Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2

Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Северный флот может стать «пятым военным округом» в России

Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:46
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Происшествия

Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Музыка

В Риге на концерте Rammstein загорелись декорации

В Риге на концерте популярной группы Rammstein загорелись декорации. Видео инцидента появилось в Сети.
Обновлено в 00:24
Экономика

Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими

Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Нью-Йорке из-за мотоцикла произошла паника с пострадавшими

Обновлено в 04:38
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Уголовное дело возбудили после взрыва машины в Магнитогорске

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Магнитогорске, в результате чего пострадал один человек.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга признался в содеянном

Обновлено в 08:09
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Обновлено вчера в 14:37
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Экономика

ЦБ реабилитировал 151 финансиста из чёрного списка

Сегодня, 7 августа 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ удалил из чёрного списка финансистов 151 человека, удовлетворив соответствующие жалобы.
Обновлено в 08:06
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве адвоката Вавилиной

Обновлено в 07:41
Экономика

ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами»

"Заемщики управлялись так называемым единым центром управления полетами", – резюмировал Поздышев.
Обновлено в 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное