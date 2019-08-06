с чего всё началось

Отчет Минсельхоза, опубликованный в юбилей продэмбарго, не может не радовать. За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

Политика Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.

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Общество Жители России перечислили основные семейные нужды Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

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Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Культура Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.

Политика Южная Осетия хочет войти в состав России «Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Происшествия В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

Общество Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА "Новости".

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Музыка На концерте Rammstein в Риге не было пожара Группа Rammstein 6 августа дала концерт в Риге. Некоторые СМИ сообщили, что во время выступления на сцене загорелись декорации.

Общество Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Армия и оружие Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Гаджеты Рассекречены российские цены на Samsung Galaxy Note 10 Дешевле, чем iPhone Российские ритейлеры рассекретили стоимость топового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 за несколько часов до его официальной презентации.

Общество Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.