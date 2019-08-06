Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвелиМосковский Комсомолец вчера в 12:31
Отчет Минсельхоза, опубликованный в юбилей продэмбарго, не может не радовать. За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъ05 августа в 17:20
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Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
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Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России
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