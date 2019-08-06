Экономика
Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбаргоМосква 24 вчера в 12:13
Рассказываем об итогах пятилетки продэмбарго и о том, как изменились цены на продукты за это время. Активное импортозамещение По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия смогла серьезно снизить импорт продовольствия – с 43 миллиардов долларов в 2013 году до 29 миллиардов в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъ05 августа в 17:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Пять лет назад, 6 августа 2014-го года, президент Путин подписал указ о контрсанкциях
Эхо Москвывчера в 11:22
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
Московский Комсомолецвчера в 12:31
Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России
ТАСС05 августа в 17:16
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
Обновлено в 08:42
Экономика
Минздрав прокомментировал публикации о срыве госзакупок лекарств
Министерство здравоохранения России отдельно разбирается с каждым случаем срыва госзакупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), однако считает их причиной неверную трактовку действующего законодательства заказчиками.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате
Обновлено в 09:37
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп считает, что ФРС США должна быстрее снижать базовую ставку
Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система (ФРС) США должна снижать базовую процентную ставку значительнее и быстрее, следует из его заявления в соцсети Twitter.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»
Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
Обновлено в 06:25
Футбол
СМИ сообщили о желании английского клуба купить Чалова за €25 млн
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке Чалова за €15 млн.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым
В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Финансы
Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениям
Министр заявил, что в в начале лета валюта держалась излишне крепко. Сейчас, по его словам, рубль ближе к фундаментальным значениям.
Обновлено в 09:14
Экономика
«Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге
Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Компания начнет строительство нового производственного комплекса в текущем году.
Обновлено в 09:14
Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
Обновлено в 09:23
Политика
Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией
Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией и приостановит двухстороннюю торговлю в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир, сообщило пакистанское правительство.
Обновлено в 09:49
Политика
Для российских школьников написали Конституцию в стихах
Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.
Обновлено в 03:21
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика
На Украине объявили официальные итоги выборов в Раду
В понедельник ЦИК Украины сообщал, что в отведенный законом срок невозможно установить итоги выборов в одном из избирательных округов из-за решения суда, который потребовал пересчитать голоса.
Обновлено в 08:05
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Тренер Валуева Валерий Дербин погиб в ДТП в Петербурге
Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе и самбо Валерий Дербин, которого экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев называл примером для своего сына, погиб в ДТП в Петербурге во вторник вечером.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено 05 августа в 13:15
Авто
Россиянка отсудила за ржавый Kia Rio 1,5 миллиона рублей
Жительница Орла взыскала с производителя– компании «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» за коррозию на своем KIA Rio 1,56 млн рублей.
Обновлено в 07:28