с чего всё началось

Рассказываем об итогах пятилетки продэмбарго и о том, как изменились цены на продукты за это время. Активное импортозамещение По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия смогла серьезно снизить импорт продовольствия – с 43 миллиардов долларов в 2013 году до 29 миллиардов в 2018 году.

Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго

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