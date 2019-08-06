Экономика
Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбаргоМосква 24 12:13
Рассказываем об итогах пятилетки продэмбарго и о том, как изменились цены на продукты за это время. Активное импортозамещение По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия смогла серьезно снизить импорт продовольствия – с 43 миллиардов долларов в 2013 году до 29 миллиардов в 2018 году.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъвчера в 17:20
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