Экономика
Российские ритейлеры подвели итоги пяти лет продэмбаргоПРАЙМ вчера в 01:08
Помимо сыров, продэмбарго благотворно повлияло и на производство российских овощей и фруктов. По данным Росстата, сбор овощей в РФ в 2018 году составил 13,685 миллиона тонн, что выше показателя 2013 года на 8,6%, производство плодов и ягод выросло на 21,9% — до 3,337 миллиона тонн.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъ05 августа в 17:20
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Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России
ТАСС05 августа в 17:16
За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз
Milknews.ru05 августа в 10:39
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