Экономика

Российские ритейлеры подвели итоги пяти лет продэмбаргоПРАЙМ вчера в 01:08

Помимо сыров, продэмбарго благотворно повлияло и на производство российских овощей и фруктов. По данным Росстата, сбор овощей в РФ в 2018 году составил 13,685 миллиона тонн, что выше показателя 2013 года на 8,6%, производство плодов и ягод выросло на 21,9% — до 3,337 миллиона тонн.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении
 Минсельхоза РФ.
Коммерсантъ05 августа в 17:20

Подробнее о событии

Пять лет в обед: как контрсанкции изменили российский аграрный сектор

РИА Новости01:00

Производители оценили влияние пятилетнего продэмбарго

Rambler News Serviceвчера в 09:21

Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России

ТАСС05 августа в 17:16

Российские ритейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго

ПРАЙМвчера в 01:08

Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет

Коммерсантъ05 августа в 17:20

Российские ретейлеры подвели итоги пятилетнего продэмбарго

Взгляд.рувчера в 01:48

За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз

Milknews.ru05 августа в 10:39
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Происшествия

В Ингушетии введен режим контртеррористической операции

Обновлено в 02:29
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Названы основные причины незанятости в России

0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт

Из-за ремонта моста в Екатеринбурге закроют проезд по Селькоровской

Из-за работ проезд по Селькоровской под мостом закроют.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве

Обновлено вчера в 17:58
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Саратовом

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено вчера в 12:12
Экономика

В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов

В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Минобороны провело разведку над складом боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 00:59
Происшествия

В России ужесточили наказания за непропуск скорой помощи

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправки к закону, устанавливающему ответственность за отказ пропустить машину скорой помощи и за воспрепятствование работе врачей.
Обновлено вчера в 03:05
Здоровье

Минздрав составил список регионов с минимальным числом онкологов

Минздрав выпустил статистический сборник за 2018 год, в котором говорится, что в девяти российских регионах в госклиниках работают меньше 20 врачей-онкологов.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

Обновлено 05 августа в 15:11
Экономика

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Старший сын Анджелины Джоли переедет в Южную Корею

Сын Анджелины Джоли Мэддокс переедет от матери в Южную Корею. Мэддоксу недавно исполнилось 18 лет, поэтому вскоре он уедет учиться.
Обновлено вчера в 05:45
ЖКХ

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

Еще один крупный производитель СОРМ — компания «Норси-Транс» — официально не раскрывает финансовые показатели.
Обновлено в 00:25
Экономика

Бухгалтеров обяжут проверить НДФЛ за весь год

Чтобы определить, требуется ли доплатить НДФЛ, бухгалтеру необходимо пересчитать НДЛФ с начала года.
Обновлено в 02:26
Общество

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено вчера в 05:39
Политика

В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено вчера в 16:58
Авто

Секрет многолетней службы двигателя раскрыл эксперт

Секрет многолетней службы двигателя раскрыл автомобильный эксперт.
Обновлено в 02:03
Музыка

На концерте Rammstein в Риге не было пожара

Группа Rammstein 6 августа дала концерт в Риге. Некоторые СМИ сообщили, что во время выступления на сцене загорелись декорации.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело

СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
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