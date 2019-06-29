Политика
Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и СоловьеваВести.Ru 12:10
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос обозревателя ВГТРК Павла Зарубина, американский лидер назвал Путина "прекрасным парнем" (great guy).
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Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина: все-таки «великим»
Московский Комсомолец12:42
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Политика
Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
Обновлено в 13:02
Космос
Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне
Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Потоп в Тулуне: вода в реке Ия спала на 25 сантиметров
По состоянию на 23 часа, 29 июня, уровень воды в реке Ия спал на 25 сантиметров и составляет 1358 см. Об этом сообщают в ФКУ УпрДор Прибайкалье.
Обновлено в 12:22
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
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Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Автоспорт
Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Футбол
«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" одержал победу над белградской "Црвеной Звездой" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Экономика
«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца
Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Политика
В Москве ответили на слова Порошенко о признании Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) первым шагом к признанию Крыма российским.
Обновлено вчера в 04:21
Культура
18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США
Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Россия вывела на рынок новый катер с крылатыми ракетами
Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования.
Обновлено в 04:20
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
На одной из столичных магистралей вечером 29 июня произошла авария. На Московской кольцевой автомобильной дороге столкнулись четыре машины.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Калмыкии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Официальный сайт ОС HongMeng от Huawei оказался подделкой
Представители китайской компании заявили, что сайт не является официальным, и было еще сказано, что финальная версия HongMeng в 2019 году не появится.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10