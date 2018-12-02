Футбол

Что говорили тренеры и игроки после матча «Спартак» — «Локомотив»
RT на русском
17:00

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» превратился в настоящее дерби, в котором никто не хотел уступать. Об этом после игры заявил главный тренер красно-белых Олег Кононов.
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