Футбол

2:0. Черчесов назвал заслуженным поражение сборной РФ от Швеции
ВЕСТИ35.РФ
02:21

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Добавим, что россияне только в последнем матче Лиги наций потерпели первое поражение на турнире. В итоге шведская команда заняла первое место в группе и вышла в элитный дивизион. Россияне же заняли второе место в группе 2 лиги В.
ВЕСТИ35.РФ02:21
Станислав Черчесов
Все игры провели на достаточно хорошем уровне. С большими командами, как с немцами, или с хорошей домашней командой — Швецией, играть сложно. Мы не располагали большим количеством игроков. У шведов почти все были в строю, нам же многих не хватало.
— Станислав Черчесов, футболистФАН вчера в 20:02

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