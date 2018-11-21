Футбол
2:0. Черчесов назвал заслуженным поражение сборной РФ от Швеции
2:0. Черчесов назвал заслуженным поражение сборной РФ от ШвецииВЕСТИ35.РФ02:21
Виктор Линделеф
|41′
|43′
Георгий Джикия
|46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
|69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
|70′
Маркус Берг
|72′
|77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
|80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
|89′
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
1
Ольсен
2
Люстиг
4
Гранквист
3
Линделёф
6
Аугустинссон
7
Ларссон
10
Юханссон
11
Гвидетти
22
Телин
13
Свенссон
9
Берг
12
Лунев
2
Игнатьев
3
Нойштедтер
14
Джикия
17
Набабкин
9
Заболотный
7
Кузяев
10
Камболов
8
Газинский
6
Ари
22
Дзюба
Россия
Расстановка 4‑5‑1
Добавим, что россияне только в последнем матче Лиги наций потерпели первое поражение на турнире. В итоге шведская команда заняла первое место в группе и вышла в элитный дивизион. Россияне же заняли второе место в группе 2 лиги В.
ВЕСТИ35.РФ02:21
Все игры провели на достаточно хорошем уровне. С большими командами, как с немцами, или с хорошей домашней командой — Швецией, играть сложно. Мы не располагали большим количеством игроков. У шведов почти все были в строю, нам же многих не хватало.
— Станислав Черчесов, футболистФАН вчера в 20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Карета, ты куда? Не превращайся в тыкву, пожалуйста! Андронов о матче сборной
Советский спортвчера в 22:38
Станислав Черчесов: «Играть с Германией и Швецией без хорошей подготовки играть сложно»
Спорт-Экспрессвчера в 17:18
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Футбол
Россия проиграла Швеции в Лиге наций
Дзюба в старте и полупустые трибуны Матч со Швецией подвёл для сборной России итоги крайне насыщенного и богатого на события года, и у подопечных Станислава Черчесова была отличная возможность завершить его на мажорной ноте.
Обновлено в 02:26
Футбол
Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США
Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:24
Футбол
Врач сборной Бразилии: Неймар избежал серьёзной травмы
Врач национальной команды Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии здоровья нападающего сборной Неймара, который был заменён в самом начале товарищеского матча с Камеруном (1:0) из-за мышечного повреждения.
Обновлено в 02:12
Футбол
Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова
На встрече, которая прошла 20 ноября на стадионе "Открытие Арена", фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры, возвращения в состав хавбека Дениса Глушакова, а также отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба.
Обновлено в 02:16
Футбол
Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»
Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 01:55
Футбол
Тренеры и руководители клубов РПЛ выступили за внедрение системы VAR
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что тренеры и руководители клубов лиги выступили за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 02:27
Футбол
Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля»
Как сообщается, к испанскому футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».
Обновлено в 02:19
Футбол
Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 01:50
Футбол
Игроки «ПСЖ» стали участниками розыгрыша
Футболистов французского "ПСЖ" разыграло клубное телевидение, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Футбол
«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения
«Спартак» поздравляет Георгия с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с красно-белыми! — говорится в сообщении клуба.
Обновлено в 02:18
Футбол
«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено в 01:26
Футбол
Сборные Турции и Украины сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты сборных Турции и Украины в товарищеском матче разошлись миром. Встреча в турецкой Анталье завершилась со счетом 0:0.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Емельянов: надеюсь восстановиться после травмы к январю
Футболист екатеринбургского "Урала" Роман Емельянов заявил, что надеется в январе приступить к полноценным тренировкам после серьезной травмы.
Обновлено в 02:19
Футбол
Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный в матче гол был забит на 58-й минуте с пенальти.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
Сборная Косова в Лиге наций разгромила Азербайджан и вышла в лигу С
В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Косова разгромила команду Азербайджана 4:0.
Обновлено вчера в 17:43