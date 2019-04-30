Финансы
Что будет с курсом доллара во время майских праздников?Владивосток-Новости 30 апреля в 23:43
Майские праздники будут непростыми для российской валюты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Коммерсант. По прогнозам экспертов, американская валюта в праздничные дни будет в пределах 63,75 – 65,15 рублей за один доллар.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Политика
В США предложили ввести новые санкции против РФ
Бывший посол США в НАТО дипломат Виктория Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря", который должен будет координировать американскую политику в сфере кибербезопасности.
Обновлено в 04:02
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Политика
Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский назовёт имена кандидатов на посты министров страны после вступления в должность.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии
Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Здоровье
Диетологи объяснили, почему не стоит есть мед вместо сахара
Диетологи предупредили, что норма сахара, меда или других подсластителей для взрослого - максимум 30 граммов в день.
Обновлено в 03:24
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе
Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Юрист рассказал об ответственности Резника за приобретение и хранение наркотиков
Как отметил юрист, за употребление наркотиков человек ответственности не несет.
Обновлено в 04:38
Футбол
Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Спорт
Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира
Международное банкнотное сообщество (IBNS) отметило, что за 2018 год было выпущено более 150 новых купюр, однако лишь 10 процентов из них стали номинантами на попадание в список красивейших банкнот мира.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Большинство японцев тепло отозвались о новом императоре
Согласно исследованию, 82,5% респондентов испытывает к новому императору тёплое чувство привязанности и только 11,3% высказались негативно.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полиция в Париже напала на журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено вчера в 08:37
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку «Милана»
«Милан» начал сомневаться в подписании контракта с французским хавбеком Тьемуэ Бакайоко после того, как полузащитник опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 05:19
Авто
«Метановый» Largus обходится вдвое дешевле бензинового, но окупается только за 123 тысячи километров
За поездку на расстояние в 343 километра автомобиль израсходовал метана на 286 рублей (столько стоило полностью заполнить баллон) и бензин на 250 рублей (около 2 литров на 100 километров).
Обновлено в 04:11
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт
Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55