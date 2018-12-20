Полузащитник «Тоттенхэм Хоттспур» Деле Алли прокомментировал выездную победу над «Арсеналом» (2:0) в матче ¼ финала Кубка английской лиги, акцентировав внимание на попадании в него пластиковой бутылки с водой.

Алли: инцидент с бутылкой только подсластил победу над «Арсеналом»

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