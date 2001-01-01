Футбол

Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»Бомбардир.ру 10:28

Ростов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
5′
Джефферсон Фарфан
7′
Джефферсон Фарфан
20′
Алексей Миранчук
Бактиер Зайнутдинов
25′
Алексей Ионов
39′
Александр Гацкан
60′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
68′
Данил Глебов
77′
Арсений Логашов
Константин Плиев
80′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
83′
Джефферсон Фарфан
90′+1′
Гильерме
90′+1′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Трое футболистов «Локомотива» не примут участие во встрече 25-го тура РПЛ с «Ростовом». Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов.
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Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»

Бомбардир.ру10:28
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