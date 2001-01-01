Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»Бомбардир.ру 10:28

Трое футболистов «Локомотива» не примут участие во встрече 25-го тура РПЛ с «Ростовом». Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов.

Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Политика Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».

Футбол Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.

Футбол ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом» Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.

Происшествия Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.

Футбол ЦСКА — Анжи 2:0 Во втором тайме исландский форвард армейцев Арнор Сигурдссон удвоил счет с передачи Федора Чалова.

Шоу-бизнес Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях Актриса сделала операцию по удалению нижних грыж. Потом были процедуры по вставке нитей и разнообразные уколы.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Армия и оружие Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата» Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".

Политика Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Авто Ателье Lumma показало AMG G63 с шестью выхлопными трубами На днях знаменитое тюнинг-ателье Lumma представило пакет доработок CLR G770 для внедорожников G500 и G63.

Общество Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что теплицы, построенные для коммерческих целей и имеющие площадь более 50 кв. метров должны облагаться налогом в обязательном порядке.

Политика Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.

Хоккей «Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом» "Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".

Экономика Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.

Происшествия Упавший с дерева гусь сбил девушку с мотоцикла Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку. Инцидент произошел 21 апреля в уезде Лодянь китайской провинции Гуйчжоу и попал на видео.

Наука Найдены превращающие свет в электричество камни Ученые измерили фототок в образцах камней из пустыни: оказалось, что в богатых железом и марганцем минералах электроны приходят в движение под действием света на поверхности, но этого не наблюдается в толще материала.

Авто Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.