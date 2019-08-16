Происшествия
Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛЧемпионат 05:44
Члены экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, посетят матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
На Курском направлении произошел сбой в движении электричек
«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском
Пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Жуковском, говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Московской области.
Обновлено вчера в 00:08
Армия и оружие
В ДНР пресекли попытку проникновения украинских диверсантов
Военнослужащие Народной милиции ДНР предотвратили попытку проникновения диверсионной группы ВСУ на территорию республики, сообщили 16 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Очевидцы сообщили о перестрелке на петербургской оптовой базе «Салова»
Очевидцы рассказали в социальных сетях о стрельбе, начавшейся на базе «Салова».
Обновлено в 10:45
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Теннис
Рублёв сенсационно обыграл Федерера на «Мастерсе» в Цинциннати
Обновлено в 00:22
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 13 миллиардов
При особом порядке, о котором просил Кузнецов, судебный процесс занимает минимальное время, а подсудимый вправе рассчитывать на более мягкое наказание, не превышающее 2/3 от максимального срока, который ему грозит.
Обновлено в 08:31
Общество
Немка судится с хором мальчиков за отказ в приеме ее дочери
Стоит отметить, что Государственный кафедральный хор мальчиков является одним из старейших музыкальных учреждений Берлина и в него никогда не принимали девочек.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Хоккей
Овечкин прыгает в высоту. Уникальное видео
Обновлено в 09:03
Авто
Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать в Европе
Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать на дорогах Европы. Прототип попал на фото вездесущих папарацци.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено вчера в 07:23
Наука
Ученые выяснили, как добиться секса от женщин
Исследователи из Польши смогли узнать, как следует вести себя мужчинам, если они хотят добиться интима от понравившихся им женщин.
Обновлено в 05:40
Футбол
Ещенко рассказал о коррупции в России
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сожалеет, что в России процветает коррупция.
Обновлено в 11:01
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
НАБУ открыло дело на главу СБУ Грицака
Национально антикоррупционное бюро Украины 8 августа на основании постановления судьи Соломенского райсуда Киева начало досудебное расследование в отношении главы СБУ Грицака.
Обновлено в 08:28
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14