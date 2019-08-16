Происшествия
Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛЧемпионат 05:44
Члены экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, посетят матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, по состоянию на 2012 год он был 13-м по богатству жителем Украины.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы
В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области
Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 12:46
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Футбол
Назаров спел о победе «Спартака» над «Туном»
Известный артист театра и кино болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров в своём "инстаграме" выложил ролик, в котором спел песню, посвящённую победе красно-белых в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над "Туном" (2:1).
Обновлено в 03:02
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС
Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:00
Политика
«Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов
Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил в отношении новостных агрегаторов, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 12:26
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы признался в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Проверка ФСИН подтвердила избиения в «Крестах-2»
Обновлено в 10:12
Авто
Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год
Компания Infiniti тоже «в тренде»: в линейке японской марки появится новый купеобразный кроссовер Q55.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Петербурге произошла перестрелка
Обновлено в 12:17
Политика
Лолита выступила с резкой критикой Зеленского
Певица Лолита Милявская на странице своей коллеги по творческому цеху Таисии Повалий в Instagram раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:53
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Футбол
Азар пропустит около месяца из-за травмы
По информации Marca, Азар будет вынужден пропустить около месяца — три или четыре недели.
Обновлено в 10:06
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Максим Виторган объяснил, чем Нино Нинидзе лучше Ксении Собчак
Многие решили, что актер завуаированно объяснил, чем его нынешние отношения с Нинидзе лучше тех, что у него были с Собчак.
Обновлено вчера в 07:00