Происшествия

Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛЧемпионат 05:44

Члены экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, посетят матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Члены экипажа, предотвратившие падение самолета, посетят матч 6-го тура РПЛ

Sport24.ru06:31

Члены экипажа аварийно севшего самолета станут почетными гостями на матче РПЛ

ТАСС06:28

Экипаж экстренно севшего в Подмосковье А321 посетит матч «Урала» в РПЛ

РБК08:03

Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, начнет матч «Урал» — «Крылья советов»

Znak.com06:49

Экипаж самолета приглашен на матч «Урал» - «Крылья» как почетные гости

Soccer.ru09:23

Экипаж спасенного самолета станет почетными гостями матча «Урал» — «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс05:48

Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛ

Чемпионат05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено в 09:42
Происшествия

Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии

В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, по состоянию на 2012 год он был 13-м по богатству жителем Украины.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы

В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области

Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 12:46
Политика

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков

Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Футбол

Назаров спел о победе «Спартака» над «Туном»

Известный артист театра и кино болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров в своём "инстаграме" выложил ролик, в котором спел песню, посвящённую победе красно-белых в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над "Туном" (2:1).
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Instagram Бузовой потребовали заблокировать за шутку про блокаду

Обновлено в 08:16
Общество

С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

Обновлено в 11:18
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Гаджеты

Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13

Обновлено в 03:11
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС

Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:00
Политика

«Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов

Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил в отношении новостных агрегаторов, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 12:26
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы признался в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В Киргизии арестовали банковские счета и имущество семьи Атамбаевых

Обновлено в 07:04
Происшествия

Проверка ФСИН подтвердила избиения в «Крестах-2»

Обновлено в 10:12
Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

Обновлено в 04:27
Авто

Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год

Компания Infiniti тоже «в тренде»: в линейке японской марки появится новый купеобразный кроссовер Q55.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Кино

Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»

Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Петербурге произошла перестрелка

Обновлено в 12:17
Политика

Лолита выступила с резкой критикой Зеленского

Певица Лолита Милявская на странице своей коллеги по творческому цеху Таисии Повалий в Instagram раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:53
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто

Обновлено 13 августа в 19:56
Общество

Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации

Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Футбол

Азар пропустит около месяца из-за травмы

По информации Marca, Азар будет вынужден пропустить около месяца — три или четыре недели.
Обновлено в 10:06
Футбол

Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Максим Виторган объяснил, чем Нино Нинидзе лучше Ксении Собчак

Многие решили, что актер завуаированно объяснил, чем его нынешние отношения с Нинидзе лучше тех, что у него были с Собчак.
Обновлено вчера в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное