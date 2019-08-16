Происшествия
Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛЧемпионат 05:44
Члены экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, посетят матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
Новость сообщил муж актрисы Бывшая жена актера и телеведущего Марата Башарова, 44-летняя Екатерина Архарова, впервые стала мамой.
Обновлено в 05:12
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом
В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ презентуют на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного Ил-112ВЭ.
Обновлено в 06:10
Единоборства
Хабиб считает, что Макгрегора нужно посадить в тюрьму за удар старика
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об инциденте с Конором Макгрегором, который ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Общество
Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать заявки на две акции протеста 24 августа: митинг на площади Победы и шествие в центре Москвы, сообщил в Facebook лидер Партии перемен Дмитрий Гудков.
Обновлено вчера в 11:43
Игры
Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы
Игровое направление Mail.Ru Group MY.GAMES сообщило о запуске глобальной платформы.
Обновлено в 06:24
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви
Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич.
Обновлено в 03:54
Общество
Девочка судится с берлинским хором мальчиков
Ребенок 9 лет из Германии подал в суд на хор мальчиков в Берлине из-за гендерной дискриминации.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Футболисты «Уфы» Круговой и Голубев станут консультантами клубного магазина
Футболисты «Уфы» Даниил Круговой и Артем Голубев в рамках специальной акции на несколько часов примерят на себя роль консультантов клубного магазина.
Обновлено в 06:14
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», — пояснила Волк.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью туристов
Обновлено вчера в 21:19
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении более 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал свою вину в хищении более 11 млрд рублей во время заседания суда.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском
При пожаре в курской деревне Суходол погибли трое малолетних детей и их мать, сообщили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:08
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Экономика
Инвестиции уступают место накоплениям
Новым лидером рынка стали продукты по накопительному страхованию жизни (НСЖ; кроме функции накопления продукт позволяет при потере работоспособности получать периодические выплаты).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Здание обвалилось под Петербургом
В Ленинградской области в городе Волхов обрушилась стена при сносе старого нежилого здания; погибли два человека Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС региона.
Обновлено в 06:17