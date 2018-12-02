Старт корабля "Союз МС-11" намечен на 14.31 мск 3 декабря, стыковка с МКС — на 20.36 мск. В полет отправятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн.

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