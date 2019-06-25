СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеГазета.Ru вчера в 17:23

Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, члены СБ ООН заявили, что атаки на танкеры являются "угрозой безопасности".

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

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