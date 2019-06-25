Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливеГазета.Ru вчера в 17:23
Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, члены СБ ООН заявили, что атаки на танкеры являются "угрозой безопасности".
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Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
Национальная служба новостейвчера в 17:30
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Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
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О претензиях к качеству грузинского вина Роспотребнадзор заявил спустя три дня после решения российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией.
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Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
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Политика
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине
Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
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Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
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Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал 29-летнего жителя Томской области виновным в распространении среди малолетних порнографических фотографий.
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Названа самая продвинутая технология древней цивилизации
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Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
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