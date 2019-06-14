Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули странуИзвестия 19:20

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку. При этом молдавский лидер не исключил, что члены Демократической партии, которые фактически узурпировали власть в стране, попытаются ее покинуть.
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