Членство российских легкоатлетов в IAAF не восстановленоBFM.ru 09:20

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не ставит временных рамок для завершения процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом по итогам заседания совета IAAF сообщил глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, передает ТАСС.

Членство российских легкоатлетов в IAAF не восстановлено

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