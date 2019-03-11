Спорт
Членство российских легкоатлетов в IAAF не восстановленоBFM.ru 09:20
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не ставит временных рамок для завершения процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом по итогам заседания совета IAAF сообщил глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, передает ТАСС.
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Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Общество
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Глава антимонопольной службы подчеркнул, что на сегодняшний день примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы.
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Происшествия
Детский омбудсмен взяла под личный контроль дело «девочки-маугли»
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова лично займется выяснением обстоятельств случившегося с пятилетней девочкой в Москве.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии
Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
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Политика
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В Кремле и в правительстве выступают за свободу интернета, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Москве митинг за свободу интернета.
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Политика
Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире
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Обновлено вчера в 21:58
Культура
Экстренно госпитализирован актер Дмитрий Назаров
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Происшествия
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Обновлено в 02:58
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Финансы
В ЦБ обеспокоились растущей долговой нагрузкой россиян
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Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Экономика
Интернет впервые обогнал телевидение по годовым продажам рекламы
В 2018 году продажи рекламы в интернете составили 203 миллиарда рублей и впервые обогнали телевидение (187 миллиарда рублей).
Обновлено в 09:04
Происшествия
Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Стало известно об усилении войсковой группировки в Крыму
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - заявил Шойгу.
Обновлено в 05:53
Финансы
Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство
Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Суд направил взорвавшего жилой дом в Ижевске на принудительное лечение
Верховный суд Удмуртии направил устроившего взрыв газа в жилом доме в Ижевске Александра Копытова, который был признан невменяемым, на принудительное медицинское лечение в стационарных условиях с интенсивным наблюдением.
Обновлено в 07:52
Общество
Колпаков снова стал главредом «Медузы» после скандала с харрасментом
Иван Колпаков, покинувший пост главного редактора «Медузы» из-за домогательства к жене одного из сотрудников, вновь возглавил издание.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Москве школьник нашел в спальне мертвых родителей
Московский школьник обнаружил в квартире погибших домочадцев - маму и ее гражданского супруга.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний ослепляющего российского оружия
Станция визуально-оптических помех «Филин» ослепляет живую силу неприятеля и нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения ракет.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Обряд разбрасывания блинов в российском городе сняли на видео
В Нижнем Новгороде в ходе массовых гуляний на Масленицу местные жители исполнили старинный обычай по разбрасыванию блинов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Саудовский самолет развернулся из-за забытого в аэропорту младенца
Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines вынужден был вернуться в аэропорт короля Абдель Азиза в Джидде из-за пассажирки, которая забыла взять с собой на борт грудного ребенка, сообщает 11 марта Akhbaar24.
Обновлено в 07:53
Политика
В Госдуме предложили забирать машины за повторное «пьяное нарушение»
Депутат Государственной думы Максим Иванов предлагает изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
Обновлено в 08:58
Политика
Активисты «похоронили» Путина в Набережных Челнах
Обновлено в 02:06
Политика
В сеть попала запись телефонного разговора Тимошенко и Коломойского
В СМИ опубликовали запись разговора кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с олигархом Игорем Коломойским.
Обновлено в 08:34
Политика
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Футбол
Дзюба и Смолов вызваны в сборную России на матчи отбора Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой на подготовительный этап к отборочным матчам чемпионата Европы - 2020, в которых россияне встретятся с командами Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 08:50