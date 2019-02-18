Политика
Членов Европарламента остановили на границе ВенесуэлыLenta.ru вчера в 23:20
Представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов Европарламента не пустили в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Как сообщил Понс, венесуэльские пограничники отобрали у делегации паспорта и «плохо относились» к прибывшим.
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Происшествия
В Донецке произошла серия взрывов
Обновлено в 05:30
Происшествия
Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»
В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Происшествия
Телефонные террористы в Москве «заминировали» более 20 ТЦ и офис такси
Атаки на торговые центры В Москве за прошедшие выходные телефонные террористы "атаковали" 12 крупных торговых центров, в результате было эвакуировано более 8 тыс посетителей.
Обновлено в 06:19
Политика
Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени
В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини.
Обновлено в 05:01
Политика
Российский лимузин Aurus покажут в Абу-Даби
Российский лимузин Aurus проекта «Кортеж» представлен в закрытом павильоне на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Командование ВСУ в Донбассе сообщило о взятии в плен ополченца
10 февраля Народная милиция ДНР взяла в плен украинского наемника, воевавшего в рядах ВСУ против защитников Донбасса.
Обновлено в 00:53
Политика
Facebook заблокировал проекты RT
Администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя RT.
Обновлено в 03:41
Политика
В Кремле назвали Калви последовательным и крупным инвестором
В Кремле знают основателя Baring Vostok Майкла Калви как последовательного и крупного инвестора, который отстаивал тезис о привлекательности российского рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:44
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Telegraph: Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике
Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Липецкого депутата обвинили в обмане 1 тыс. 700 дольщиков
Следствие заочно обвинило депутата облсовета Липецка Михаила Захарова в мошенничестве в особо крупном размере: обмануты были 1 тыс. 700 дольщиков.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор
Выяснилось, что школьник проиграл спор своим друзьям, по условиям которого он должен был ударить полицейского.
Обновлено в 06:01
Политика
Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину
Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Жители России 19 февраля смогут наблюдать суперлуние
В ночь на 19 февраля жители России смогут наблюдать суперлуние — в этот день Луна подойдёт на минимальное расстояние к Земле, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено в 06:35
Политика
«Коммерсантъ» узнал об угрозе «Северному потоку-2» из-за новых норм ЕС
Поправки к Газовой директиве ЕС по факту означают, что «Северный поток-2» в первые годы эксплуатации окажется недозагруженным, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:45
Экономика
Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь
Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Политика
«Сергей давно кремирован»: племянница Скрипаля считает, что он мертв
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что его уже давно нет в живых.
Обновлено в 04:04
Авто
Эксперты назвали самые выгодные для покупки в России автомобили
Седан Renault Logan, кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway, пикап Toyota Hilux, а также кроссоверы Honda CR-V и Mazda CX-5 стали самыми выгодными автомобилями с точки зрения их перепродажи через три года после покупки.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Гибралтар рассказал об инциденте между кораблями Испании и Британии
Испанский корабль приказал находящимся в британских водах гражданским судам покинуть стоянку Правительство Гибралтара сообщило, что накануне у берегов британской территории на Пиренейском полуострове произошел инцидент между испанским военным кораблем и кораблями ВМС Великобритании.
Обновлено в 05:21
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»
Испанская газета ABC опубликовала статью, в которой героизировала бойцов «Голубой дивизии», воевавших в составе вермахта против СССР и участвовавших в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 00:01
Политика
Премьер Польши отменил свой визит в Израиль после речи Нетаньяху
По сообщениям израильского информационного агентства Mako, поводом к отмене визита стали слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во времена Второй мировой войны.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа.
Обновлено в 03:51
Спорт
В Великом Новгороде стартует финал Кубка России
Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.
Обновлено в 00:48
Политика
Тележурналист Андрей Караулов рассказал о встрече с вымышленным китайским министром
Тележурналист написал, что на петербургском саммите «Евразийские технологии 2019» Джиан Минг отказался подать руку Анатолию Чубайсу.
Обновлено в 06:35
Политика
Климкин заявил о необходимости остановить Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, по его мнению, Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять её экономические или политические интересы.
Обновлено в 01:29
Политика
Лавров прокомментировал призыв Трампа к ЕС «забрать» боевиков ИГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 06:15
Здоровье
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что идея измерения охвата талии обсуждается, но пока рано говорить о том, что работодателей будут штрафовать за превышение определенного охвата талии у сотрудников.
Обновлено в 03:32