Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантниковРБК 14:43
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
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