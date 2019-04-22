Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантниковРБК 14:43

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 16 годам колонии

ТК Звезда11:33

Участнику нападения на псковских десантников в 2000 году дали 16 лет колонии

Коммерсантъ12:50

В Чечне участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии

РИА Новости11:38

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

РБК14:43

Член банды Басаева получил 16 лет за нападение на псковских десантников

Lenta.ru11:31

Суд вынес приговор члену банды Басаева по делу о нападении на псковских десантников

РЕН ТВ11:27

Суд в Чечне посадил на 16 лет участника нападения на псковских десантников

Говорит Москва11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Технологии

«Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный

ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.
Обновлено в 18:35
Хоккей

Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»

Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
Обновлено в 05:10
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Авто

В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Гаджеты

Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой

Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы

Британский спортсмен-мотоциклист Эдриан Оуэн рухнул с 15-метровой высоты и чудом выжил.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Общество

В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами

В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.
Обновлено в 18:04
Игры

Появилось видео со всеми фаталити в Mortal Kombat 11

Обновлено в 09:08
Происшествия

Олимпийский чемпион по гребле арестован за участие в протестах

Обновлено в 16:48
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

По каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года

Выборы в следующую Госдуму могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад публикуется во вторник).
Обновлено в 17:02
Политика

Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 13:33
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

Обновлено в 08:05
Путешествия

Ростуризм рекомендует туристам воздержаться от поездок на Шри-Ланку

Обновлено в 14:11
Космос

В ОмГТУ нашли способ провести мусорную реформу и в космосе

Исследователи в лабораториях ищут эффективные способы решения данной проблемы.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

В Минобороны России восхитились позицией Турции по С-400

Обновлено в 15:07
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено в 14:27
Экономика

Совфед одобрил закон о проведении крабовых аукционов

Совфед в понедельник одобрил закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Пожар на складах в Ленинградской области локализован

В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Политика

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию

Обновлено в 15:31
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Американцы рассказали о самом выдающемся российском оружии

Аналитики из известного информационного портала The National Interest опубликовали новую статью — на этот раз про ракетный комплекс РС-28 "Сармат" производства Российской Федерации.
Обновлено в 07:40
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник вооружённой борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Ялхорой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное