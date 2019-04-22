Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантниковРБК 14:43

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

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