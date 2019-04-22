Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантниковРБК 14:43

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
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Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

РБК14:43

Участнику нападения на псковских десантников в 2000 году дали 16 лет колонии

Коммерсантъ12:50

Суд в Чечне посадил на 16 лет участника нападения на псковских десантников

Говорит Москва11:53

Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 16 годам колонии

ТК Звезда11:33

Член банды Басаева получил 16 лет за нападение на псковских десантников

Lenta.ru11:31

Суд вынес приговор члену банды Басаева по делу о нападении на псковских десантников

РЕН ТВ11:27

В Чечне участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии

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