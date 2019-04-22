Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантниковРБК 14:43
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
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Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
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Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Политика
24 мая «дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию в МГУ
Руководитель проекта Иннопрактика при МГУ Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать кандидатскую диссертацию в сфере физико-математических наук.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Самолет с красноярскими туристами на несколько часов застрял в Китае
В авиакомпании признали, что они, действительно, вынуждены были провести несколько часов в самолете уже после посадки из-за отсутствия китайских виз.
Обновлено в 03:41
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
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Армия и оружие
От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ
Ранее в Израиле громко заявили о своём продукте Rampage как о способном победить российские средства ПВО.
Обновлено в 18:45
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не следует заряжать смартфон до 100%
По словам Рябинина, снимать смартфон с зарядки следует при достижении 90% заряда батареи.
Обновлено в 21:35
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Авто
Geely привезёт в Россию новый седан FE6
Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
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Экономика
ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палаты
Ранее Счетная палата проверила, как министерство культуры использовало бюджетные деньги на сохранение исторического наследия в 2016-2018 годах.
Обновлено в 20:27
Происшествия
На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Экономика
Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
Политика
Глава Николаевской области подал в отставку
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Кино
Саундтрек из «Игры престолов» зазвучал на удмуртских инструментах
Фольклорная группа «Азвесям» (в переводе с удмуртского – посеребренный) записала кавер главного саундтрека сериала.
Обновлено в 06:37
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Авто
Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla
Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Политика
Депутат Рады назвала победу Зеленского «электоральным майданом»
Депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская назвала победу шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом».
Обновлено в 19:33
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Экономика
Удобный и надёжный сервис для клиентов АТБ: авторизация через портал Госуслуги
При оформлении любого кредитного продукта клиенты получили возможность авторизоваться через сервис ЕСИА*.
Обновлено в 12:01
Политика
Коломойский намерен вернуться на Украину
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вернуться на родину после официального обнародования результатов президентских выборов, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:40
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено в 15:32
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено 20 апреля в 03:34
Происшествия
Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР
Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02