Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре МосквыРБК 08:08
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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