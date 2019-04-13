Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре МосквыРБК 08:08

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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