Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре МосквыРБК 08:08

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Армия и оружие Без экспорта Су-57 может быть обречён на единичное производство Без иностранных заказчиков Су-57 может быть обречён на штучное производство Для обеспечения больших объемов производства российского истребителя пятого поколения Су-57, только лишь внутреннего рынка мало.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Наука Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.

Авто «Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Происшествия В Канаде сгорел Украинский культурный центр В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.

Происшествия WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.

Космос Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого После крушения зонда «Берешит» иззраильская организация SpaceIL отправит на Луну второй космический аппарат.

Армия и оружие Süddeutsche Zeitung (Германия): шопинг в российском дискаунтере (Süddeutsche Zeitung) Колбаса и водка в картонных коробках и по самым низким ценам — в магазинах российской сети дискаунтеров «Светофор» многое напоминает «Альди» (германская сеть дискаунтеров — прим. ред.). В России сеть бурно развивается, а теперь она прокладывает себе дорогу и в Германии.

Интернет Microsoft подтвердила факт взлома хакерами почты Outlook Пользователи Outlook получили письма от Microsoft с уведомлениями о хакерской атаке.

Общество Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).

Здоровье Волгоградцы могут перебороть метеочувствительность весной Многим людям знакомы чувства, которые наступают с изменениями погоды за окном − организм реагирует на резкие скачки.

Футбол Хусаинов: Лапочкин справедливо удалил футболиста ЦСКА Фернандеса в матче с «Оренбургом» Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" был справедливо удален главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.

Хоккей «Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом Гавриковым Официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Владиславом Гавриковым.

Общество В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.