Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре МосквыРБК 08:08
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Apple сделает систему Face ID максимально точной и безопасной
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Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
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На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
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Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
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Спорт
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Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
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