Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в МосквеИнтерфакс 07:06

Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
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Устроивший стрельбу Пятницкий был в неадекватном состоянии − ОНК

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Завсегдатай ток-шоу Пятницкий попал под уголовное дело за стрельбу из авто

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Общественная палата разберется с инцидентом с членом ОНК Пятницким

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Правозащитник Павел Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

РИА Новости07:15

Правозащитника П.Пятницкого задержали после стрельбы в центре Москвы

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В ОНК подтвердили информацию о задержании правозащитника Пятницкого из-за стрельбы

ТАСС11:48

Глава ОНК заподозрил Павла Пятницкого в давлении на следствие

Говорит Москва10:24
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Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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Путешествия

В Японии изучат возможности туризма по Транссибу

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Ахмат — Локомотив 1:3

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
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Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал

Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал.
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Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
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В Москве напали на певицу «Геликон-оперы»

В Москве неизвестный напал на артистку "Геликон-оперы" Меланию Заридзе.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела

Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол

Ахметов во время матча ЦСКА — «Оренбург» написал: «Так убивать нельзя»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» опубликовал неоднозначное сообщение.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини

Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Обновлено в 05:25
Общество

Астрологический прогноз на 15 - 21 апреля для всех знаков зодиака

Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
Обновлено в 05:30
Авто

Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу

Официальные продажи новой Chevrolet Captiva в странах Южной Америки начнутся во второй половине текущего года.
Обновлено вчера в 12:13
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан

Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
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Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

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Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Агенту Гаврикова предстоит встреча с «Коламбусом»

Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн хочет 13 апреля встретиться с представителями клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:47
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LG представила новый телевизор с прозрачным экраном

Корпорация LG представила на выставке в китайском городе Тайбей 55-дюймовый телевизор.
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Общество

Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ

Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
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Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
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Происшествия

Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции

По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на ралли в Швеции.
Обновлено в 13:30
Единоборства

Дэйна Уайт назвал следующего соперника Нурмагомедова в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, кто станет следующим соперником чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 14:21
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