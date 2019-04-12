Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в МосквеИнтерфакс 07:06
Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
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Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Путешествия
В Японии изучат возможности туризма по Транссибу
Обновлено в 13:43
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Наука
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал.
Обновлено в 06:33
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Москве напали на певицу «Геликон-оперы»
В Москве неизвестный напал на артистку "Геликон-оперы" Меланию Заридзе.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
Ахметов во время матча ЦСКА — «Оренбург» написал: «Так убивать нельзя»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» опубликовал неоднозначное сообщение.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини
Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
Обновлено в 05:25
Общество
Астрологический прогноз на 15 - 21 апреля для всех знаков зодиака
Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
Обновлено в 05:30
Авто
Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу
Официальные продажи новой Chevrolet Captiva в странах Южной Америки начнутся во второй половине текущего года.
Обновлено вчера в 12:13
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан
Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Агенту Гаврикова предстоит встреча с «Коламбусом»
Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн хочет 13 апреля встретиться с представителями клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:47
Гаджеты
LG представила новый телевизор с прозрачным экраном
Корпорация LG представила на выставке в китайском городе Тайбей 55-дюймовый телевизор.
Обновлено в 06:16
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции
По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на ралли в Швеции.
Обновлено в 13:30
Единоборства
Дэйна Уайт назвал следующего соперника Нурмагомедова в UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, кто станет следующим соперником чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 14:21