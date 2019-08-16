Футбол
Член парламента призвал «МЮ» и «Ман Сити» помочь клубу четвертой лигиСпорт-Экспресс 03:14
Независимый член парламента Великобритании от Бери Иван Льюис призвал «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» оказать помощь местному клубу. «Бери» из одноименного городка в 12 километрах от Манчестера, испытывает серьезные финансовые трудности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
Видео нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре появилось в сети
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Пилоты аварийного А321 «Уральских авиалиний» вернулись в Екатеринбург
Пилоты "Уральских авиалиний", которые смогли посадить самолет А321 в поле в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает URA.RU.
Обновлено в 00:49
Происшествия
«Король наркоинтернета» сбежал от украинских силовиков
Национальная полиция Украины подтвердила факт побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера, известного как «король наркоинтернета».
Обновлено в 06:06
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Путешествия
В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях
В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Происшествия
Второй обыск за неделю начался в «Правовой инициативе»
Пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич сказала "Интерфаксу", что в около 9:30 утра в пятницу сотрудники московского офиса получили сообщение от адвоката Магомеда Барахоева о том, что в офис организации в Назрани пришла полиция, и "это обыск".
Обновлено в 05:03
Общество
Девочка судится с берлинским хором мальчиков
Ребенок 9 лет из Германии подал в суд на хор мальчиков в Берлине из-за гендерной дискриминации.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В Британии часть консерваторов поддержала план лидера лейбористов по Brexit
Депутаты правящей Консервативной партии Великобритании, являющиеся ярыми сторонниками сохранения Соединенного Королевства в составе Евросоюза, допустили поддержку плана лидера Лейбористской партии Джереми Корбина по недопущению жесткого Brexit, сообщает 16 августа The Times.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
СК не возбуждал дело против купившей лекарство ребенку женщины
Следственный комитет России (СКР) не возбуждал уголовное дело против женщины, которая купила незарегистрированное в стране лекарство.
Обновлено в 06:41
Кино
В прокат выйдет считавшийся утраченным фильм Дзиги Вертова
Обновлено в 03:22
Общество
Минтруд РФ утвердил список запрещенных для женщин профессий
Министерство труда и соцзащиты России утвердило список производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Трехлетний ребенок, потерявшийся в лесу под Омском, найден живым
В Омской области в ходе поисковых работ найден трехлетний мальчик, пропавший в лесу 13 августа.
Обновлено вчера в 06:52
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем.
Обновлено в 05:38
Авто
Новая Toyota Corolla получила спецверсию Nightshade Edition
Выпускаемая в черном, серебристом или белом цвете, Corolla Nightshade Edition оценивается от 22 290 долларов США или порядка 1,47 млн рублей за хэтчбек и 22 750 долларов США (1,5 млн рублей) за седан.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Honda показала обновлённый хэтчбек Honda Civic
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
На шоу «Дом-2» Илья Яббаров уличил Алену Рапунцель в измене
Отношения участников «Дома-2» Алены Рапунцель и Ильи Яббарова больше напоминают культовый сериал «Санта Барбара».
Обновлено в 01:58
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Футбол
Сульшер признался, что Санчес хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед матчем 2-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» опроверг информацию о том, что нападающий Алексис Санчес не тренируется с основной командой.
Обновлено в 05:12
Авто
Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка»
Последняя визуализация от стороних художников показывает «Буханку» в виде кемпера.
Обновлено в 03:58
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14