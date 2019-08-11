Футбол
Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»RT на русском 03:46
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».
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