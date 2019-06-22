Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед РоссиейNews.ru 10:03

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
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с чего всё началось

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
РИА Новости17:04

Подробнее о событии

В СПЧ призвали ОБСЕ взять на контроль ситуацию с нападением на группу «России 24» в Грузии

Взгляд.ру16:11

В СПЧ считают, что Грузия должна извиниться за инцидент с делегацией из РФ

Аргументы и Факты11:20

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

Lenta.ru15:06

СПЧ призвал ОБСЕ проверить нападение на журналистов в Грузии

News.ru14:24

В СПЧ призвали грузинские власти извиниться перед Россией

Национальная служба новостей12:57

Грузию призвали извиниться за «всплеск русофобии»

РЕН ТВ15:35

Грузию призвали извиниться перед Россией

Журналистская правда10:18
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено в 18:20
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие

На Украине показали испытания боевой части крылатой ракеты

Отмечено, что речь идёт об испытании боевой части крылатой ракеты.
Обновлено в 18:03
Политика

В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения

Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Политика

В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Политика

Путин не планирует отдавать Курилы

Обновлено в 05:09
Музыка

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Истцы требуют более 100 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
Обновлено в 07:40
Общество

Задававшая Путину вопрос школьница поступит в пансион Минобороны

Обновлено в 16:54
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)

С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Здоровье

«Это был ад»: жительница Сызрани рассказала, в каких условиях проходило лечение ее девочки

Как рассказала сызранка, поначалу лечение ребенка не давало результатов; врачи подозревали, что в переполненной палате девочка могла подхватить новую инфекцию.
Обновлено в 14:43
Космос

Космическая корова может быть странной сверхновой

Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ

В подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловке 13-летняя девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных.
Обновлено в 15:47
Хоккей

В третьем раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских игроков

Четверо российских хоккеистов были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ.
Обновлено в 17:26
Общество

Breitbart (США): опросы скрывают неприятие обществом идеологии трансгендерности (Breitbart)

Голоса 1 тысячи 295 участников опроса распределились на 49% и 51%, соответственно.
Обновлено в 17:51
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Космос

Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС

Обновлено вчера в 20:43
Экономика

Всего за сутки курс биткоина превысил 11 тысяч долларов

По данным биржи CoinMarketCap, в ночь на субботу стоимость биткоина выросла сразу на 10%. Сейчас валюта продается за 11 тысяч 40 долларов.
Обновлено в 11:05
Культура

Хор «Млада» представит в Перми новую программу

Совместную программу с популярным актером Евгением Дятловым представит известный пермский хор «Млада», об этом 22 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:54
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Александр Семёнович Брод
Российский общественный деятель
Российский правозащитник и общественный деятель. Директор Московского бюро по правам человека с 2002 года, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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