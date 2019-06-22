Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед РоссиейNews.ru 10:03
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.РИА Новости17:04
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:28, Вашингтон
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Хоккей
«Тампа» обменяла нападающего Миллера в «Ванкувер»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял нападающего Джей Ти Миллера в «Ванкувер Кэнакс».
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи
В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика
Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП на Яблоновом хребте
В районе Яблонова хребта произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли не менее трех человек.
Обновлено в 10:32
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено в 20:26
Гаджеты
Google Duo получит скоро две важных функции
Хотя Google Duo не такое уж и популярное приложение, но им пользуется достаточное количество пользователей, чтобы разработчик часто обновлял функционал приложения.
Обновлено в 10:48
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Кронштадте загорелись старинные военные склады
Речь идет о «давно заброшенных военных складах» на Коммунистической улице, поясняют горожане. Идет тушение, о пострадавших данных нет.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Путешествия
ЕНВ: Основные типы виз в Таиланде
ЕНВ составили список виз, которые удобно получить для длительного проживания в Таиланде. Безвизовый период для россиян - 30 дней.
Обновлено в 04:48
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено в 18:30
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Общество
Не дельный обзор. А зачем высшее образование продавцам и водителям?
Кеша Камызякцев Как говорят в балете: "Па-де-де про ПДД".
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
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Авто
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Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Общество
Алексей Лебедев: «Мы хотим привлечь к работе жилнадзора представителей общественности, у которых есть своё мнение, своё видение и конструктивные предложения»
В начале июня региональное управление государственного жилищного надзора возглавил Алексей Лебедев.
Обновлено в 03:35
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32