Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед РоссиейNews.ru 10:03

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
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с чего всё началось

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
РИА Новости17:04

Подробнее о событии

В СПЧ считают, что Грузия должна извиниться за инцидент с делегацией из РФ

Аргументы и Факты11:20

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

Lenta.ru15:06

В СПЧ призвали грузинские власти извиниться перед Россией

Национальная служба новостей12:57

Грузию призвали извиниться за «всплеск русофобии»

РЕН ТВ15:35

Грузию призвали извиниться перед Россией

Журналистская правда10:18

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

News.ru10:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:28, Вашингтон
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Хоккей

«Тампа» обменяла нападающего Миллера в «Ванкувер»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял нападающего Джей Ти Миллера в «Ванкувер Кэнакс».
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи

В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Трое человек погибли в ДТП на Яблоновом хребте

В районе Яблонова хребта произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли не менее трех человек.
Обновлено в 10:32
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено в 20:26
Гаджеты

Google Duo получит скоро две важных функции

Хотя Google Duo не такое уж и популярное приложение, но им пользуется достаточное количество пользователей, чтобы разработчик часто обновлял функционал приложения.
Обновлено в 10:48
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Кронштадте загорелись старинные военные склады

Речь идет о «давно заброшенных военных складах» на Коммунистической улице, поясняют горожане. Идет тушение, о пострадавших данных нет.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Путешествия

ЕНВ: Основные типы виз в Таиланде

ЕНВ составили список виз, которые удобно получить для длительного проживания в Таиланде. Безвизовый период для россиян - 30 дней.
Обновлено в 04:48
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено в 18:30
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Общество

Не дельный обзор. А зачем высшее образование продавцам и водителям?

Кеша Камызякцев Как говорят в балете: "Па-де-де про ПДД".
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Авто

Гранта без гарантий

Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Общество

Алексей Лебедев: «Мы хотим привлечь к работе жилнадзора представителей общественности, у которых есть своё мнение, своё видение и конструктивные предложения»

В начале июня региональное управление государственного жилищного надзора возглавил Алексей Лебедев.
Обновлено в 03:35
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
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Александр Семёнович Брод
Российский общественный деятель
Российский правозащитник и общественный деятель. Директор Московского бюро по правам человека с 2002 года, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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