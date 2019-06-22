Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед РоссиейNews.ru 10:03

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.

с чего всё началось

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Политика Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.

Хоккей «Тампа» обменяла нападающего Миллера в «Ванкувер» Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял нападающего Джей Ти Миллера в «Ванкувер Кэнакс».

Шоу-бизнес Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

Политика Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Происшествия Трое человек погибли в ДТП на Яблоновом хребте В районе Яблонова хребта произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли не менее трех человек.

Гаджеты Google Duo получит скоро две важных функции Хотя Google Duo не такое уж и популярное приложение, но им пользуется достаточное количество пользователей, чтобы разработчик часто обновлял функционал приложения.

Политика Бутиной сократили тюремный срок Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.

Происшествия В Кронштадте загорелись старинные военные склады Речь идет о «давно заброшенных военных складах» на Коммунистической улице, поясняют горожане. Идет тушение, о пострадавших данных нет.

Путешествия ЕНВ: Основные типы виз в Таиланде ЕНВ составили список виз, которые удобно получить для длительного проживания в Таиланде. Безвизовый период для россиян - 30 дней.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Авто Гранта без гарантий Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.

Происшествия Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.