Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед РоссиейNews.ru 10:03
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.РИА Новости17:04
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика
Россия потребовала от Грузии вернуть долги
Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Общество
«Роскосмос» составил кодекс этики космонавтов
«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Falcon Heavy в рамках миссии Space Test Program-2 должна будет вывести в космос 24 спутника, атомные часы для глубокого космоса, а также прах 152 покойных людей.
Обновлено в 10:28
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Здоровье
Современная технология позволяет сахалинцам вернуть зубы за один день
Еще совсем недавно полную потерю зубов можно было исправить относительно доступной вставной челюстью или же дорогостоящими имплантатами.
Обновлено в 19:00
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:47
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Мужчина на внедорожнике въехал в толпу пешеходов в китайском городе центрального подчинения Чунцин в центральной части страны, в результате погибли четыре человека, более 10 пострадали, говорится в заявлении местной полиции.
Обновлено в 21:42
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Общество
В Англии мусоросжигательные заводы признаны безопасными для людей
Анализ статистики, охватывающей более одного миллиона рождений в Англии, Шотландии и Уэльсе, не выявил связи между концентрацией мелких частиц, выделяемых мусоросжигательными заводами, и проблемами при родах, такими как низкий вес младенца, преждевременные роды, младенческая смертность или мертворождение в пределах 10 км от МСЗ.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Общество
МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав
В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи
В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.
Обновлено в 13:40
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске.
Обновлено в 11:36
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Политика
Трамп решил отложить массовую депортацию мигрантов
Американский президент Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели.
Обновлено в 16:02
Политика
7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому
Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Кино
Деми Мур снимется в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Политика
Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12