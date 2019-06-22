Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед РоссиейNews.ru 10:03

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
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с чего всё началось

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
РИА Новости17:04

Подробнее о событии

В СПЧ считают, что Грузия должна извиниться за инцидент с делегацией из РФ

Аргументы и Факты11:20

Грузию призвали извиниться за «всплеск русофобии»

РЕН ТВ15:35

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

Lenta.ru15:06

В СПЧ призвали грузинские власти извиниться перед Россией

Национальная служба новостей12:57

Член СПЧ призвал Грузию извиниться за инцидент с российской делегацией

ФАН20:35

Грузию призвали извиниться перед Россией

Журналистская правда10:18

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

News.ru10:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Общество

«Роскосмос» составил кодекс этики космонавтов

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Falcon Heavy в рамках миссии Space Test Program-2 должна будет вывести в космос 24 спутника, атомные часы для глубокого космоса, а также прах 152 покойных людей.
Обновлено в 10:28
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Здоровье

Современная технология позволяет сахалинцам вернуть зубы за один день

Еще совсем недавно полную потерю зубов можно было исправить относительно доступной вставной челюстью или же дорогостоящими имплантатами.
Обновлено в 19:00
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:47
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Обновлено в 17:48
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

Мужчина на внедорожнике въехал в толпу пешеходов в китайском городе центрального подчинения Чунцин в центральной части страны, в результате погибли четыре человека, более 10 пострадали, говорится в заявлении местной полиции.
Обновлено в 21:42
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Общество

В Англии мусоросжигательные заводы признаны безопасными для людей

Анализ статистики, охватывающей более одного миллиона рождений в Англии, Шотландии и Уэльсе, не выявил связи между концентрацией мелких частиц, выделяемых мусоросжигательными заводами, и проблемами при родах, такими как низкий вес младенца, преждевременные роды, младенческая смертность или мертворождение в пределах 10 км от МСЗ.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Общество

МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав

В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи

В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.
Обновлено в 13:40
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Политика

Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске.
Обновлено в 11:36
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Политика

Трамп решил отложить массовую депортацию мигрантов

Американский президент Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели.
Обновлено в 16:02
Политика

7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому

Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Кино

Деми Мур снимется в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли

Обновлено в 02:03
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Политика

Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
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Александр Семёнович Брод
Российский общественный деятель
Российский правозащитник и общественный деятель. Директор Московского бюро по правам человека с 2002 года, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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