Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед РоссиейNews.ru 10:03

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.

с чего всё началось

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

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