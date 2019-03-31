Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальникахREGNUM 02:07

с чего всё началось

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Экономика Стоимость аренды однокомнатной квартиры в России снова выросла По сравнению же с мартом прошлого года аренда средней однокомнатной квартиры и вовсе подскочила на 4,6%. Так в Москве за неё в этом месяце просили 35,8 тысяч рублей, это на 10% дороже, чем в марте 2018-го.

Происшествия Подросткам грозит до 30 лет тюрьмы за угон танкера Три подростка в возрасте 15, 16 и 19 лет предстали перед судом Мальты по обвинению в угоне танкера и принуждению экипажа изменить его курс.

Политика КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.

Политика Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.

Политика На Украине проходят президентские выборы Напомним, внеочередные выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко, прошли в 2014 году.

Финансы Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.

Технологии На рынке компьютерных мониторов наблюдается спад В последней четверти 2018 года по всему миру было реализовано 31,4 млн компьютерных мониторов.

Политика Зюганов грубо высказался о Ельцин Центре Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов резко высказался о Ельцин Центре.

Экономика Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5 Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР за март вырос сразу на 1,3 процентных пункта и составил 50,5. Такие оценки приводит агентство ТАСС со ссылкой на китайское Государственное статистическое управление.

Культура Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.

Происшествия В Индии разбился истребитель МиГ-27 Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.

Шоу-бизнес Солист группы «Кар-Мэн» продолжает игнорировать внучку Отнюдь не бедствующий солист популярной в 1990-е группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох продолжает игнорировать свою шестилетнюю внучку, живущую в нищете с престарелой прабабушкой.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Происшествия Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.

Кино Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру Кирилл Серебренников удостоен кинопремии "Ника" в номинации - "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Лето".

Экономика В России изменятся правила начисления зарплат Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.

Космос Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.