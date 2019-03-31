Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальникахREGNUM 02:07

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
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с чего всё началось
Британские издания The Sun и Daily Mail
 написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
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