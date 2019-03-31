Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальникахREGNUM 02:07

с чего всё началось

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Политика Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина Президент России Владимир Путин, отдыхая в Туве, сам жарит шашлык и очень любит чай по местному традиционному рецепту.

Политика ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.

Здоровье Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет.

Культура СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремистским Российская эстрадная певица Наташа Королева рассказала, почему ее отказались пускать на территорию Украины.

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой «У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Кино «Юнармейцы» снимутся в новом фильме Грамматикова Дети из российского молодежного движения "Юнармия" примут участие в съемках художественно-документального фильма Владимира Грамматикова "Стальная дивизия".

Политика Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.

Политика Россия накануне «войны всех против всех»: Путин не поможет В ближайшие годы в России начнётся межэлитная «война всех против всех», а роль президента РФ Владимира Путина, «как последней инстанции», будет ослабевать.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поцеловалась с Лешей Свиком на концерте Вчера в Подольске рэпер Леша Свик неожиданно поцеловал Ольгу Бузову на глазах у изумленной публики.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Здоровье Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека Учёные назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний. При обнаружении этих симптомов специалисты советуют немедленно обратиться к врачам.

Финансы Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.

Происшествия На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова» Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.

Интернет Цукерберг призвал активнее регулировать интернет Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Общество 1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.