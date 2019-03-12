Чистый вывоз капитала из РФ в январе-феврале увеличился до $18,6 млрдИнтерфакс 09:16

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2019 года, по предварительной оценке, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превышает аналогичный показатель 2018 года ($8,7 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-феврале увеличился до $18,6 млрд

Происшествия ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8 Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Экономика Вице-премьер Акимов заявил об отставании России на 100 лет от ведущих экономик мира В промышленности необходимо наращивать цифровизацию процессов, чтобы преодолеть практически 100-летний разрыв в производительности труда по сравнению с ведущими мировыми экономиками, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Политика Совет Федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах Совет Федерации может в среду на заседании отклонить принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

Происшествия Драка курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» попала на видео В центре Москвы произошла драка между курьерами сервисов Delivery Club и "Яндекс.Еда". Очевидцы сняли конфликт на видео.

Транспорт Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.

Политика МИД предупредил россиян из Армении о рисках поездок в Азербайджан Россияне с армянскими корнями могут испытывать проблемы при поездках в Азербайджан "под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта", говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

Шоу-бизнес Умер бывший муж Лолиты Милявской Скончался экс-супруг певицы Лолиты Милявской бизнесмен Арнольд Спиваковский. О этом сама артистка рассказала в Instagram.

Политика Юрист прокомментировала оправдания Либертарианской партии по поводу недопуска RT на митинг Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT назвала нарушением прав граждан на получение достоверной информации недопуск съёмочной группы телеканала RT и агентства Ruptly на митинг в поддержку свободы слова в Рунете, который прошёл на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Происшествия Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.

Экономика Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Экономика Bloomberg подсчитал сумму выведенных из России денег за 25 лет За последние 25 лет из России через офшоры вывели 750 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

Политика Правительство утвердило порядок присвоения имен аэропортам и вокзалам Правительство утвердило правила присвоения аэропортам, железнодорожным станциям и портам имен выдающихся деятелей.

Общество Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия.

Политика Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2» Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".

Политика Российские писатели и журналисты назвали цензурой закон о запрете «фейков» Во вторник, 12 марта, стало известно, что российские писатели и журналисты опубликовали и распространили в интернете открытое письмо, посвящённое законам о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей.

Происшествия Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Кемеровской области Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте "Карагайлинская" в Кемеровской области.

Происшествия В Краснодаре горит склад с полиэтиленом В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.

Спорт Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Политика В «Единой России» рекомендовали исключить Набиева из партии Комиссия по этике политической партии «Единая Россия» (ЕР) рекомендовала исключить из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, допустившего оскорбительные высказывания в адрес пенсионеров.

Политика Президент в ближайшее время может уволить несколько губернаторов Как утверждает издание "Проект", пока согласованы отставки глав Мурманской области и Алтая.

Происшествия S7 объявила о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max Авиакомпания S7 объявила о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, сообщает пресс-служба компании.

Политика Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.

Футбол Игнатьев: мне бы не хотелось покидать «Краснодар» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отказавшийся подписывать новый контракт с клубом на улучшенных условиях, заявил, что не хочет покидать свою нынешнюю команду.