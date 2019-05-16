Экономика

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвоеИнтерфакс 09:18

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
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