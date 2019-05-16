Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвоеИнтерфакс 09:18

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Политика Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Политика Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.

Происшествия Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой.

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Происшествия Житель Вологды получил 20 лет колонии за убийство ребенка Следствием и судом установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина, недовольный плачем 1,5 месячной дочери сожительницы, с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и предметами по телу девочки.

Политика Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.

Экономика Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании Проработка Сбербанком и ВТБ проекта создания региональной авиакомпании приостановлена, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Общество Россиянам добавят один день отпуска Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.

Политика Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2» Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Политика Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».

Политика Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.

Политика Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".

Общество Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота» Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».

Политика Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Финансы Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.

Музыка Букмекеры назвали фаворитов Евровидения Букмекеры считают, что победителем песенного конкурса Евровидение, которое проходит в этом году в Тель-Авиве, станет певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, сообщило издание El Periodico.