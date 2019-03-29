Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ 14:25

В 2017 году убыток составлял 287,7 млрд руб. Группа отметила, что основными факторами формирования финансового результата за 2018 год стали переоценка кредитов для клиентов по справедливой стоимости и отражение непроцентных расходов при конвертации валютных депозитов ФНБ в рублевые.
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Убыток «ВЭБ.РФ» в 2018 году сократился на 38,9%

Finam.Ru12:44

ВЭБ.РФ отчитался об убытках в 176 млрд руб

РБК13:56

Чистый убыток «ВЭБ.РФ» в прошлом году сократился в полтора раза

Ведомости12:54

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Коммерсантъ14:25

ВЭБ в 2018 году сократил убыток по МСФО более чем на треть

Интерфакс12:37

ВЭБ сократил 2 854 человека в 2018 году

Rambler News Service12:52

Госкорпорация ВЭБ.РФ отчиталась об итогах работы за 2018 год

Вести.Финанс11:47
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Происшествия

Задержана няня, избивавшая в Москве малолетних двойняшек

Обновлено в 06:54
Политика

Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейского

Обновлено в 12:03
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Происшествия

ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек

Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Политика

Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком

"Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.
Обновлено в 13:28
Политика

Госдеп США раскрыл задачи российских военных в Венесуэле

Российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Футбол

Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей

В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика».
Обновлено в 13:49
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit

Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Обновлено в 08:27
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале

В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Политика

Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине

Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.
Обновлено в 13:30
Общество

Ксения Собчак предложила свою программу перемен для Санкт-Петербурга

Первым делом Собчак предлагает поменять команду и стиль власти.
Обновлено в 07:59
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Спорт

Стал известен бюджет Союза биатлонистов России

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей, сообщает корреспондент News.ru.
Обновлено в 04:19
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян

С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Политика

Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу

По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено в 13:18
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
Происшествия

Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Обновлено в 07:24
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания

В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины

Обновлено в 09:58
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