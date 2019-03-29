ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублейКоммерсантъ 14:25

В 2017 году убыток составлял 287,7 млрд руб. Группа отметила, что основными факторами формирования финансового результата за 2018 год стали переоценка кредитов для клиентов по справедливой стоимости и отражение непроцентных расходов при конвертации валютных депозитов ФНБ в рублевые.

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Политика Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Происшествия ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.

Политика Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком "Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.

Политика Госдеп США раскрыл задачи российских военных в Венесуэле Российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии.

Футбол Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика».

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.

Политика Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Финансы Долги россиян приблизились к историческому рекорду Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.

Спорт Стал известен бюджет Союза биатлонистов России Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей, сообщает корреспондент News.ru.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Экономика Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.