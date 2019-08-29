Экономика
ВедомостиЧистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%
Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб.
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Общество
В МВД предостерегли горожан от участия в незаконной акции 31 августа
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, полиция призывает москвичей воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади: - В сети распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
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В Трехгорном из единственной больницы массово увольняются хирурги
Стоит напомнить, медсанчасть в Трехгорном – единственная больница на тридцать пять тысяч человек.
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Самые нелепые ошибки пациентов назвали врачи
О самых странных и распространенных заблуждениях своих пациентов рассказали врачи, которые являются пользователями Reddit.
Соловей.инфо вчера в 03:54
Футбол
С кем сыграют ЦСКА и «Краснодар». Обсуждаем жеребьевку Лиги Европы
Две команды провалили отбор в Лигу Европы, "Краснодар" не сумел зайти в Лигу чемпионов через квалификацию.
Bobsoccer 03:01
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На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
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Российская газета 02:51
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве пройдет ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru вчера в 12:12
Общество
Сценарий Судного дня: Елизавету II готовятся эвакуировать из Лондона
"Сценарий Судного дня" могут задействовать в случае, если протесты и возмущение, вызванные "Брекзитом", выйдут из-под контроля.
ТВ Центр вчера в 11:41
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Космос
Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране
Ракета со спутником "Нахид-1" не смогла оторваться от земли и взорвалась на стартовой площадке.
Российская газета вчера в 22:25
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
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BFM.ru 01:32
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Позиция предшественника Пристайко Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.
РИА Новости вчера в 19:42
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Здоровье
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Политика
Золотов рассказал о планах снарядить сотрудников Росгвардии видеорегистраторами
Росгвардия прорабатывает вопрос о том, чтобы использовать в снаряжении своих сотрудников видеорегистраторы.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
Политическая Экспертиза вчера в 05:49
Шоу-бизнес
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Paparazzi.ru 03:19
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Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
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В пресс-службе отметили, что в настоящее время у России и Кубы есть ряд подписанных контрактов на ремонт и восстановление ранее поставленного имущества российского производства.
RT на русском 02:53
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38
Происшествия
Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной
По словам очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем и протаранил столб.
Piter.tv 02:39