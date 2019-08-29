Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб.

Чистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%

Политика Аваков останется на посту главы МВД Украины Глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост, сообщают украинские СМИ.

Политика Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

Здоровье Минздрав изымает из аптек лекарство от кашля, влияющее на сердце В России будет изъят из продажи препарат от кашля "Фармаспал", содержащий в своем составе опасное для здоровья вещество фенспирид.

Армия и оружие США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

Происшествия Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.

Политика Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Экономика NYT: сервис Le Tote приобретает старейший сетевой универмаг США Lord & Taylor Старейшая в США торговая компания Hudson's Bay Company (HBC) заключила сделку о продаже сервису проката одежды Le Tote принадлежащей ей сети универмагов Lord & Taylor.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Общество Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.

Политика Новое правительство Италии будет стабильным, считает политолог Новое правительство Италии, которое будет представлено двумя политическими силами – Демократической партией и "Движением 5 звезд", будет стабильным, к чему и стремился президент Серджо Маттарелла; политический курс Италии в отношении России не изменится, считает доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.

Футбол Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.

Экономика Выручка энергохолдинга «Россети» превысила 500 млрд рублей Совокупная выручка от реализации продукции холдинга «Россети» за первые шесть месяцев этого года превысила 500 миллиардов рублей.

Кино Стала известна дата премьеры «Ведьмака» от Netflix Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.

Армия и оружие СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске «Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Футбол Роман Бабаев — о Гогуа, Дзагоеве и Комличенко Центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА. 25-летний ивуариец подписал с московским клубом четырехлетний контракт.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Кино Скончался французский актер Мишель Омон Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.

Авто Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.