Экономика
ВедомостиЧистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%
Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:12, Вашингтон
Политика
Аваков останется на посту главы МВД Украины
Глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 07:04
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Здоровье
Минздрав изымает из аптек лекарство от кашля, влияющее на сердце
В России будет изъят из продажи препарат от кашля "Фармаспал", содержащий в своем составе опасное для здоровья вещество фенспирид.
Вести.Ru 07:47
Армия и оружие
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru 14:03
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Экономика
NYT: сервис Le Tote приобретает старейший сетевой универмаг США Lord & Taylor
Старейшая в США торговая компания Hudson's Bay Company (HBC) заключила сделку о продаже сервису проката одежды Le Tote принадлежащей ей сети универмагов Lord & Taylor.
ТАСС 13:41
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета 14:37
Политика
Новое правительство Италии будет стабильным, считает политолог
Новое правительство Италии, которое будет представлено двумя политическими силами – Демократической партией и "Движением 5 звезд", будет стабильным, к чему и стремился президент Серджо Маттарелла; политический курс Италии в отношении России не изменится, считает доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.
РИА Новости 15:06
Футбол
Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.
RT на русском 14:19
Экономика
Выручка энергохолдинга «Россети» превысила 500 млрд рублей
Совокупная выручка от реализации продукции холдинга «Россети» за первые шесть месяцев этого года превысила 500 миллиардов рублей.
Transsibinfo 11:45
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Футбол
«Барселона» согласовала переход Неймара из «ПСЖ»
Пятый канал 11:47
Кино
Стала известна дата премьеры «Ведьмака» от Netflix
Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена.
Piter.tv 11:32
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Армия и оружие
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
РБК 15:05
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Футбол
Роман Бабаев — о Гогуа, Дзагоеве и Комличенко
Центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА. 25-летний ивуариец подписал с московским клубом четырехлетний контракт.
Спорт-Экспресс 12:00
Космос
Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска
РИА Новости 14:02
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Кино
Скончался французский актер Мишель Омон
Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
Политическая Экспертиза 14:45
Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
Motor 12:03
Политика
Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины
Верховная рада на заседании в четверг одобрила представленную президентом кандидатуру Ивана Баканова на пост главы СБУ, передает корреспондент РБК из Киева.
РБК 14:07