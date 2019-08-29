Экономика
ВедомостиЧистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%
Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб.
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Происшествия
СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве
Следственный комитет России опубликовал в своём YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители Украины, Соединенных Штатов и Польши подпишут в субботу, 31 августа, соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа.
Российская газета 03:59
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Происшествия
Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 04:30
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.
Интерфакс 02:16
Экономика
В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов
В июле 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и авто с пробегом) составила 69,5 миллиарда рублей.
Российская газета 04:27
Футбол
Уговорили чехов: Комличенко меняет «Младу Болеслав» на ЦСКА
Российский форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко, который отлично проявил себя в последних матчах за команду и был вызван в сборную России, в самое ближайшее время станет игроком столичного ЦСКА.
Вести.Ru 03:25
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Шоу-бизнес
Лолита похудела из-за расставания с мужем
Певица Лолита Милявская сбросила вес на фоне стресса из-за разрыва с супругом.
News.ru вчера в 18:38
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Гаджеты
Xiaomi презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro оснащен процессором MediaTek G90T и аккумулятором на 4 тыс. 500 мАч — впервые в линейке Redmi.
Кубань 24 вчера в 09:17
Футбол
Вильмар Барриос: «Хотел бы снова забить „Спартаку“»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.
Матч ТВ 04:29
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье
Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
ТАСС 02:54
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру 02:38
Политика
Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Политика
Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ
Глава украинской общины Крыма считает, что единственная возможность нахождения Украины в одном государстве с полуостровом — ее возвращение в состав России.
Телеканал 360° 02:29
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, передает сообщается на официальном сайте министерства спорта Красноярского края.
Газета.Ru 02:08
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28