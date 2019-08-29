Экономика

ВедомостиВедомостиЧистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%

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Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб.
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Чистый убыток Utair увеличился на 83%

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
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