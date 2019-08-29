Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб.

Чистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%

Политика СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Общество Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

Политика Кикабидзе признался в желании «разрушить» российскую политику Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что любит русских людей, но не любит российскую политику, которую мечтает «разрушить».

Политика «Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.

Здоровье Медики назвали самые нелепые ошибки своих пациентов Медработники рассказали о самых распространенных и опасных заблуждениях пациентов на сайте Reddit.

Армия и оружие Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил западным партнерам в Совбезе, критикующим действия Москвы и Дамаска в Идлибе, что спасти террористов им не удастся.

Политика В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.

Происшествия В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.

Теннис Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

Общество В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.

Политика Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий.

Футбол «Спартак» проигрывает «Браге» после первого тайма 0:2 В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".

Шоу-бизнес Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о радикальных изменениях, которые произошли в ее личной жизни. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Дима Билан признался в чувствах Яне Рудковской и закружил ее в танце В один из вечеров Билан закружил Рудковскую в медленном танце, после чего видео появилось в аккаунте Instagram Яны.

Происшествия В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.