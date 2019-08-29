Экономика
ВедомостиЧистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%
Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика
СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет.
РБК 01:28
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 28 августа в 06:24
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Политика
Кикабидзе признался в желании «разрушить» российскую политику
Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что любит русских людей, но не любит российскую политику, которую мечтает «разрушить».
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Здоровье
Медики назвали самые нелепые ошибки своих пациентов
Медработники рассказали о самых распространенных и опасных заблуждениях пациентов на сайте Reddit.
Волга-Медиа вчера в 23:38
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос вчера в 10:23
Армия и оружие
Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины
Газета.Ru вчера в 13:43
Армия и оружие
Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил западным партнерам в Совбезе, критикующим действия Москвы и Дамаска в Идлибе, что спасти террористов им не удастся.
РИА Новости вчера в 14:53
Политика
В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
РИА Новости вчера в 13:34
Происшествия
В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки
Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.
Известия вчера в 07:03
Теннис
Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
Известия вчера в 20:35
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия вчера в 19:20
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика
Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий.
РИА Новости вчера в 17:56
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Энергетика
Трубопровод «Сила Сибири» начали заполнять природным газом
Природный газ начал заполнять ведущий в Китай газопровод «Сила Сибири».
РБК вчера в 04:35
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол
«Спартак» проигрывает «Браге» после первого тайма 0:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о радикальных изменениях, которые произошли в ее личной жизни. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Дима Билан признался в чувствах Яне Рудковской и закружил ее в танце
В один из вечеров Билан закружил Рудковскую в медленном танце, после чего видео появилось в аккаунте Instagram Яны.
Bimru.ru вчера в 10:18
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 08:31
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Известия вчера в 09:51
Политика
Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины
Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Экономика сегодня вчера в 08:46