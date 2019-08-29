Финансы
ВедомостиЧистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%
Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб.
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Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
РИА Новости 01:43
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Хоккей
Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, подписавший рекордный для россиянина контракт в НХЛ (81,5 миллиона долларов за семь лет), дает большое интервью Владимиру Морозову — о главном трансфере в карьере, сумасшедшем предложении СКА, инвестиционной стратегии, вере в биткоин, бедном детстве, помощи старикам и любимой женщине.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал»
Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 05:08
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:16
Общество
Spotify отложил запуск в России до конца года
Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Гаджеты
Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone
Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
3DNews вчера в 13:25
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Финансы
Просрочка по кредитам россиян приблизилась к кризисному уровню
Ранее эксперты «Эквифакса» представили результаты исследования, в котором указывается, что уровень просроченной задолженности россиян по микрокредитам приблизился по итогам первых 6 месяцев текущего года к 30%, а объем портфеля микрофинансовых организаций (МФО) достиг на конец июня 127,225 млрд рублей.
Росбалт 02:36
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Кино
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 16:03
Политика
Эрдоган не исключил возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Ранее сообщалось, что Россия и Турция обсуждают поставки в Анкару российских истребителей Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV.
Аргументы и Факты 28 августа в 19:31
Политика
СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Процесс переговоров об обмене заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу пока нет.
РБК 02:36
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»
Спорт день за днем вчера в 12:05
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика
Трамп заморозил военную помощь Украине
По поручению Дональда Трампа начата проверка использования Украиной американской военной помощи в интересах США.
ИА REX вчера в 12:45
Происшествия
В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку
Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости вчера в 15:39
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Экономика
Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам
«У Китая есть много средств для принятия контрмер, но в нынешней ситуации нужно безотлагательно обсудить вопрос о том, чтобы отменить новые пошлины США на китайские товары на $550 млрд, чтобы предотвратить эскалацию торговой войны», — сказал Гао.
РБК 01:58
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38
Шоу-бизнес
«Она забеременела назло мне»: тайный муж Марии Мироновой откровенно рассказал о жизни с актрисой
Комсомольская правда вчера в 17:46
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Футбол
«Тоттенхэм» согласовал трансфер Ваньямы в «Брюгге»
Как сообщает Sky Sports, «шпоры» согласовали трансфер 28-летнего футболиста в «Брюгге».
Sport24.ru 02:43