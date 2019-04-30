Экономика

Чистый убыток Utair в 2018 году составил 22 млрд рублейRambler News Service вчера в 12:28

Чистый убыток российской авиакомпании Utair по итогам 2018 года составил 21,999 млрд рублей против прибыли в 2,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании по МСФО. Выручка авиакомпании за отчетный период выросла на 6,3% до 83,6 млрд рублей.
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АвтоВАЗ вместо убытка годом ранее получил прибыль 5,9 млрд рублей

REGNUM15:41

АвтоВАЗ вышел из убытков

Коммерсантъ12:54

Годовая прибыль «АвтоВАЗа» составила 5,86 млрд рублей против убытка годом ранее

Rambler News Service07:09

В 2018 году АвтоВАЗ получил 5,86 млрд рублей прибыли по МСФО против убытка годом ранее

Реальное время08:39

«АвтоВАЗ» в 2018 году получил 5,86 млрд рублей прибыли по МСФО против убытка годом ранее

ТАСС08:12

АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранее

РБК09:25

Прибыль «ТНС энерго» по МСФО в 2018 году составила 528,98 млн рублей

Finam.Ru11:14
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
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Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

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Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире

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"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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Обновлено в 09:06
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен лидирует в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
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Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) буквально воскресили человека, доставленного в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Вашингтон введет санкции "самого высокого уровня" против Кубы, если Гавана не прекратит действовать против Венесуэлы.
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Обновлено в 16:16
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Венсан Кассель станет злодеем в «Мире Дикого запада»

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ВНИИ труда составил список новых профессий в России

Специалисты ВНИИ составили список профессий, которые недавно появились на российском рынке труда.
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В центре столицы загорелось административное здание.
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