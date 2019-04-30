Экономика
Чистый убыток Utair в 2018 году составил 22 млрд рублейRambler News Service вчера в 12:28
Чистый убыток российской авиакомпании Utair по итогам 2018 года составил 21,999 млрд рублей против прибыли в 2,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании по МСФО. Выручка авиакомпании за отчетный период выросла на 6,3% до 83,6 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Годовая прибыль «АвтоВАЗа» составила 5,86 млрд рублей против убытка годом ранее
Rambler News Service07:09
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Обновлено в 16:30
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Здоровье
В Архангельской области впервые за пять лет зарегистрирована корь
Как сообщает минздрав Архангельской области, случаев заболевания корью в регионе не выявлялось с 2014 года.
Обновлено в 10:55
Хоккей
«Ак Барс» расстался с восемью хоккеистами
Казань покинули семь обладателей Кубка Гагарина-2018 и Пол Постма Казанский "Ак Барс" объявил о завершении трудовых отношений с восемью хоккеистами, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 14:29
Политика
В результате столкновений в Венесуэле пострадали 50 человек
Обновлено в 16:23
Энергетика
Острый дефицит: нефть дойдет до 100 долларов за баррель
В текущем году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель — предсказывают в Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 01:00
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Футбол
Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире
Обновлено в 16:06
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Обновлено в 09:06
Спорт
Карлсен сохранил лидерство в рейтинге FIDE, Непомнящий — восьмой
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен лидирует в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Красноярске врачи оживили замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) буквально воскресили человека, доставленного в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 04:15
Политика
Трамп пригрозил Кубе санкциями «самого высокого уровня»
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Вашингтон введет санкции "самого высокого уровня" против Кубы, если Гавана не прекратит действовать против Венесуэлы.
Обновлено в 17:27
Общество
Военный завод обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Напомним, что скандал вокруг детского "Голоса" разгорелся после победы Абрамовой в финале шоу, прошедшего 26 апреля.
Обновлено в 16:16
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Политика
Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина ответила лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу на слова о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:44
Общество
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Кино
Венсан Кассель станет злодеем в «Мире Дикого запада»
По их данным, Кассель появится в новом сезоне в роли злодея.
Обновлено в 16:09
Технологии
ВНИИ труда составил список новых профессий в России
Специалисты ВНИИ составили список профессий, которые недавно появились на российском рынке труда.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В центре Москвы загорелось административное здание
В центре столицы загорелось административное здание.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Авто
Aurus полностью рассекретил кабриолет для парада Победы
За 10 дней до парада Победы Aurus представил новый кабриолет — четвертую модель после седана и лимузина Senat, а также минивэна Arsenal.
Обновлено вчера в 17:03